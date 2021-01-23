Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'a Bodrum'da villa almak için harekete geçti
• 23 Ocak 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:

İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'a Bodrum'da villa almak için harekete geçti

Yasemin Özilhan'ın en huzur bulduğu yer için eşi İzzet Özilhan kolları sıvadı. Ünlü iş insanının, sosyetik güzelin yaş günü için Bodrum Bozbük'te lüks bir villa almak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

• 23 Ocak 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.

2

Eşinin yaş gününü dün sosyal medyadan kutlayan ünlü iş insanı, bununla da kalmadı. Takvim’de yer alan habere göre; İzzet Özilhan, Karolina Kurkova gibi isimlerin de evinin de olduğu Six Senses Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı.

3

Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak. Sosyetik güzel, dün yaş gününü ailesiyle mütevazı bir şekilde kutladı.

4İYİ Kİ VARSIN KARIM

'İYİ Kİ VARSIN KARIM'

İzzet Özilhan, dün 36 yaşına basan iki kızının annesi Yasemin Özilhan'ın yaş gününü sosyal medyadan "İyi ki doğdun, iyi ki varsın karım" notuyla kutladı.

5

Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Seçtiği sorulara cevap veren Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine “En çok gelen soru” dedi ve “1.73 cm ve 51 kilo" diye yanıtladı.

6HAMİLELİK KİLOLARI SORULDU

HAMİLELİK KİLOLARI SORULDU

İki çocuk annesi sosyetik güzele “Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusu da yöneltildi. Özilhan, “55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. 2 ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim” dedi.

7EŞİNİZ SİZE NASIL HİTAP EDİYOR

'EŞİNİZ SİZE NASIL HİTAP EDİYOR?'

En çok sevdiği filmin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı “Yaz Bekarı” olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan, “Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?” sorusunu da “Karım” diye yanıtladı. 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | İrfan Can Kahveci transferi için resmi açıklama geldi! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'

Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Resmen görüşmeye başladı

Son dakika - Fenerbahçe kadrosunda Mesut Özil değişikliği!

Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet