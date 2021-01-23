• 23 Ocak 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'a Bodrum'da villa almak için harekete geçti
Yasemin Özilhan'ın en huzur bulduğu yer için eşi İzzet Özilhan kolları sıvadı. Ünlü iş insanının, sosyetik güzelin yaş günü için Bodrum Bozbük'te lüks bir villa almak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
• 23 Ocak 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
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Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.
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