İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'a Bodrum'da villa almak için harekete geçti

'EŞİNİZ SİZE NASIL HİTAP EDİYOR?' En çok sevdiği filmin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı “Yaz Bekarı” olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan, “Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?” sorusunu da “Karım” diye yanıtladı. 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.