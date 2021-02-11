• 11 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
Jay Leno çarpışmayı elleriyle önledi
Dünyaca ünlü televizyoncu Jay Leno, klasik otomobillerini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 70 yaşındaki Leno, önem verdiği otomobillerinin çarpışmasını elleriyle tutarak engelledi.
• 11 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Jay Leno, önceki gün Malibu'da 'Jay Leno'nun Garajı adlı program için yapılan çekimde görüntülendi. Klasik otomobilleriyle kamera karşısına geçen ünlü televizyoncu, arkada duran kırmızı ve siyah renkli aracı bir görevliye teslim edip gri renkli otomobile gitti.
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