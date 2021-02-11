Jay Leno çarpışmayı elleriyle önledi

Leno, gri aracın içinde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. Aynı anda arkada duran iki renkli aracı teslim ettiği görevli de konuşmak için ona doğru ilerledi. Fakat tam o anda kırmızı- siyah otomobil öne doğru kaymaya başladı.