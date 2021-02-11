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• 11 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:

Jay Leno çarpışmayı elleriyle önledi

Dünyaca ünlü televizyoncu Jay Leno, klasik otomobillerini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 70 yaşındaki Leno, önem verdiği otomobillerinin çarpışmasını elleriyle tutarak engelledi.

• 11 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Jay Leno, önceki gün Malibu'da 'Jay Leno'nun Garajı adlı program için yapılan çekimde görüntülendi. Klasik otomobilleriyle kamera karşısına geçen ünlü televizyoncu, arkada duran kırmızı ve siyah renkli aracı bir görevliye teslim edip gri renkli otomobile gitti.

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Leno, gri aracın içinde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. Aynı anda arkada duran iki renkli aracı teslim ettiği görevli de konuşmak için ona doğru ilerledi. Fakat tam o anda kırmızı- siyah otomobil öne doğru kaymaya başladı.

3KAZAYI KENDİ ÖNLEDİ

KAZAYI KENDİ ÖNLEDİ

Jay Leno da hemen koşarak kırmızı- siyah otomobili durdurmaya çalıştı. Böylece iki aracın birbirine çarpmasının da engelledi. Özetle Jay Leno, muhtemel bir kazayı elleriyle önlemiş oldu.

4KLASİK OTOMOBİL KOLEKSİYONU VAR

KLASİK OTOMOBİL KOLEKSİYONU VAR

1992 yılında başlayıp 2009'da sona erdirdiği 'The Tonight Show with Jay Leno' adlı programla şöhreti yakalayan Leno, klasik otomobillere ve motosikletlere olan tutkusuyla da biliniyor.

5268 OTOMOBİLLİK GARAJ

268 OTOMOBİLLİK GARAJ

İlk otomobilini 1964'te henüz 14 yaşındayken satın alan Leno'nun, toplamda 286 tane aracı bulunuyor. Bunlardan 169 tanesi otomobil, 117 tanesi de motosiklet. Leno'nun koleksiyonun değerinin ise 50 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

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Toplam serveti 2020 yılı itibariyle 400 milyon dolar olan ünlü televizyoncunun birçok kişinin evinden daha büyük bir garajı bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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