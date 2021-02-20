• 20 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
John Travolta, anı dolu malikanesini satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Geçen yaz 29 yıllık eşi Kelly Preston'ı kaybeden dünyaca ünlü aktör John Travolta, her köşesinde anıları bulunan 20 odalı malikanesini satışa çıkarıyor. Travolta ve Preston'ın evlendikleri malikane için aktörün istediği fiyat 5 milyon dolar (34 milyon TL).
• 20 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
1
‘Grease’, ‘Pulp Fiction’ başta olmak üzere çok sayıda filmde hafızalara kazınan karakterler yaratan 67 yaşındaki John Travolta, 29 yıllık eşiyle anılar biriktirdiği malikanesini satmaya karar verdi.
3
20 ODASI VAR
John Travolta ve Kelly Preston, evlendikleri 1991 yılında bu malikaneyi bakmışlar ve çok beğenip hemen satın almışlardı. Islesboro Adası'nda bulunan bu malikane, kelimenin tam anlamıyla bir otel büyüklüğünde. 20 odası bulunan malikanenin, 7 buçuk banyosu var. Bu gözlerden uzak adaya ulaşım ise feribotla sağlanıyor.
4
1904 YILINDA İNŞA EDİLDİ
John Travolta ile eşi Kelly Preston'ın çok beğenip satın aldıkları malikane, 1904 yılında inşa edildi. Mülk, aslında 42 odalı olarak yapılmıştı. Fakat Travolta ve Preston burayı satın aldıktan sonra elden geçirildi ve 20 odalı büyük bir konut haline dönüştürüldü. Malikanenin içinin yeniden tasarımında ise Christopher Boshears'ın imzası bulunuyor.
5
RENGARENK TASARLANDI
Boshears, evi Travolta çiftinin isteğine göre yeniden düzenledi ve aile için bir yaşam alanı haline getirdi. İç tasarımda İngiliz kır evlerinden esinlenildi. Bütün odaları rengarenk tasarlandı ve döşendi. Malikanenin iç tasarımında da otel esintileri ortadan kaldırılmadı. Malikanenin giriş salonu bir otel lobisi gibi tasarlandı.
7
GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ
John Travolta'nın kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston geçen yılın temmuz ayında hayata veda etti. Preston, meme kanserine yakalanmış ve iki yıl boyunca kamuoyuna fazla duyurmadan hastalıkla mücadele etmişti. Fakat Preston 57 yaşında hayata veda etti. Onun ölüm haberini eşi John Travolta bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu acı haberi, "Güzel karım Kelly'nin iki yıllık meme kanseri savaşını kaybettiğini size bildiriyorum" mesajıyla duyurdu.
8
US Weekly, ünlü oyuncunun son nefesini nerede verdiğini ortaya çıkardı. Habere göre Preston, eşi Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater’daki evlerinde hayatını kaybetti. Dergi, ölüm sertifikasına ulaşarak Preston’un 12 Temmuz’da 11.46’da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kelly Preston’ın cansız bedeni evinden alınarak yakınlardaki cenaze hizmetlerine götürüldü, daha sonra da Brooksville Mezarlığı’na defnedildi. Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları ‘The Experts’ adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.
9
10