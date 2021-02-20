John Travolta, anı dolu malikanesini satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

US Weekly, ünlü oyuncunun son nefesini nerede verdiğini ortaya çıkardı. Habere göre Preston, eşi Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater’daki evlerinde hayatını kaybetti. Dergi, ölüm sertifikasına ulaşarak Preston’un 12 Temmuz’da 11.46’da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kelly Preston’ın cansız bedeni evinden alınarak yakınlardaki cenaze hizmetlerine götürüldü, daha sonra da Brooksville Mezarlığı’na defnedildi. Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları ‘The Experts’ adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.