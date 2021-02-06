• 06 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!
Oyuncu Kadir Doğulu, sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’ün ayakkabı bağcıklarını bağladı. Atagül o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
• 06 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:
1
'Sefirin Kızı' dizisinde oynarken yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye veda eden Neslihan Atagül'ün tedavisi devam ediyor. Sıkıntılı günler yaşayan Atagül'ün en büyük destekçisi ise eşi Kadir Doğulu.
3
5
Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
6