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• 06 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!

Oyuncu Kadir Doğulu, sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’ün ayakkabı bağcıklarını bağladı. Atagül o anı sosyal medya hesabından paylaştı.

• 06 Şubat 2021 - 15:38 • Son Güncelleme:
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'Sefirin Kızı' dizisinde oynarken yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye veda eden Neslihan Atagül'ün tedavisi devam ediyor. Sıkıntılı günler yaşayan Atagül'ün en büyük destekçisi ise eşi Kadir Doğulu.

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Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı ile mücadele eden eşi Neslihan Atagül’ün ayakkabılarını bağladı. Yakışıklı oyuncuya kadın hayranlarından övgüler yağdı.

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Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.

4İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM

"İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM"

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

6GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

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