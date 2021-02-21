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• 21 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:

Kate Mara saçlarını kestirdi

Kendisi gibi oyuncu Jamie Bell ile mutlu bir evlilik sürdüren Kate Mara, önceki gün kızı ile birlikte Los Angeles'taki bir parkta objektiflere yansıdı. Kızı ile keyifli vakit geçiren Mara'nın saçlarını kısacık kestirmesi dikkatlerden kaçmadı.

• 21 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Kate Mara, son dönemde kızı ile birlikte hemen hemen her gün Los Angeles'taki bir oyun parkına gidiyor. Geleneği bozmayan Mara, geçtiğimiz gün de aynı yerde görüntülendi.

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Kızını kırmızı bir oyuncak otomobile bindiren oyuncu, rahat kıyafetler tercih etti. Diğer annelerle birlikte parkta vakit geçiren Kate Mara, kızını arkadaşlarıyla buluşturdu.

3KIZIYLA OYUN OYNADI

KIZIYLA OYUN OYNADI

Koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmeyen 37 yaşındaki Mara, minik kızını havalara atıp tutarak oyun oynadı.

4SAÇLARINI KESTİRDİ

SAÇLARINI KESTİRDİ

Bir ara maskesini çıkaran ABD'li oyuncunun, omuzlarına dökülen saçlarını kısacık kestirmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

52017 YILINDA EVLENDİ

2017 YILINDA EVLENDİ

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Kate Mara, 2017 yılında meslektaşı Jamie Bell ile nikah masasına oturmuştu.

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Mara ve Bell, bebeklerinin doğumunu bile birkaç hafta sonra sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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