Kendall Jenner: Çok ağladığım günler oldu

Bir başka takipçisi de Jenner'ın mesajına karşılık olarak "Buna çok ihtiyaç vardı. Göz kamaştırıcı bir ünlü olduğunuz için insanlar sizin de sorunlarınız olmadığına inanıyor. Hepimizin sorunları vardır. Hepimiz insanız. Ve senin bu yüzünü görmek de hoş" diye yazdı.