• 14 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
Kendall Jenner: Çok ağladığım günler oldu
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Sahip olduğu üne ve kazanca rağmen kötü günler geçirdiğini söyleyen Jenner, “"Benim de saatlerce ağladığım günler oldu" diye yazdı.
• 14 Şubat 2021 - 10:46 • Son Güncelleme:
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25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajını görünce harekete geçti.
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ABLALARINA ÖZENMİŞ
Kendall Jenner, daha gençken de ablaları gibi görünmediği için üzüldüğünü itiraf etmişti. Ablalarının kıvrımlı görüntüsüne sahip olmamanın bir dönem kendisi için üzüntü kaynağı olduğunu söylemişti. Fakat sonradan herkesten farklı olmaktan hoşlandığını ve farklı şeyler yapmayı sevdiğini de eklemişti.
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