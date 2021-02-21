Kim ile Kanye boşanıyor! O detay dikkat çekti

People dergisine konuşan bir kaynak, "O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birlikte neleri kaybettiğini de biliyor" ifadesini kullanmıştı.