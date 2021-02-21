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• 21 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:

Kim ile Kanye boşanıyor! O detay dikkat çekti

ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden Kim Kardashian ile rapçi eşi Kanye West'in yaklaşık 7 yıl süren evlilikleri bitiyor. Alyans detayıyla dikkat çeken Kanye West, boşanma davası belgelerinin gönderilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

• 21 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian (40) ve Kanye West (43), yaklaşık 7 yıllık evliliğin ardından ilişkilerinin sonuna geldi.

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ABD medyasına yansıyan haberlerde, Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedilmiş ve boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının ana etken olabileceği konuşulmuştu.

3İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Boşanma belgelerinin ortaya çıkmasının ardından Kanye West, ilk kez Kaliforniya'da objektiflere takıldı. Psikolojik destek aldığı iddia edilen ve bitkin görünen West'in alyansını çıkarmamış olması gözlerden kaçmadı.

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Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian ise 1,5 milyon dolar (yaklaşık olarak 10 milyon tl) değerindeki evlilik yüzüğünü bir süredir takmıyor.

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2014 yılında evlenen ve ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunan ünlü çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

6AYRILIK KANYE WESTE YARAMADI

AYRILIK KANYE WEST'E YARAMADI

Rap şarkıcısı Kanye West cephesinden yeni bir iddia gündeme gelmiş, zor günler geçirdiği söylenen 43 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olmadığı öne sürülmüştü.

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People dergisine konuşan bir kaynak, "O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birlikte neleri kaybettiğini de biliyor" ifadesini kullanmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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