• 21 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Kim ile Kanye boşanıyor! O detay dikkat çekti
ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden Kim Kardashian ile rapçi eşi Kanye West'in yaklaşık 7 yıl süren evlilikleri bitiyor. Alyans detayıyla dikkat çeken Kanye West, boşanma davası belgelerinin gönderilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.
• 21 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian (40) ve Kanye West (43), yaklaşık 7 yıllık evliliğin ardından ilişkilerinin sonuna geldi.
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedilmiş ve boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının ana etken olabileceği konuşulmuştu.
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