Kim Kardashian kızı North'u eleştiren takipçilerine ateş püskürdü

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ Eleştirilere dayanamayan TV yıldızı, bütün gururlu annelerin çocuklarının başyapıtlarını göstermek istediğini de belirtti. Ayrıca Kim Kardashian, tabloyu Bob Ross'un resimlerine benzeten ve bunu haber başlığına da taşıyan bir gazete kupürünü, sosyal medya sayfasında paylaşıp "Bu nasıl başlık" diye paylaştı.