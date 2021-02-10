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• 10 Şubat 2021 - 14:07 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian kızı North'u eleştiren takipçilerine ateş püskürdü

Son dönemde yedi yıllık eşi ve dört çocuğunun babası Kanye West ile boşanmaya karar verdiği haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, kızı North'un yaptığını söylediği yağlı boya resmi sosyal medyada paylaştı. Kardashian'ın bu paylaşımını gören bazı takipçileri ona inanırken; bazıları da bunun imkansız olduğunu savundu. Olumsuz eleştirilere dayanamayan Kim, Instagram takipçileriyle kavgaya tutuştu.

• 10 Şubat 2021 - 14:07 • Son Güncelleme:
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ABD'li Reality show yıldızı Kim Kardashian, Instagram’ın hikaye bölümünde büyük kızı North'un (7) çizdiği bir manzara resmini paylaştı. "Benim küçük sanatçım" diyerek yaptığı bu paylaşımın ardından bazı takipçileri bu tabloyu North'un çizdiğine inanmadıklarını belirten yorumlar yaptı.

2NORTH YENİ PABLO PICASSO MU

'NORTH YENİ PABLO PICASSO MU?'

Hatta bazıları bir zamanlar TV ekranlarında resim sanatının inceliklerini paylaşan Bob Ross'un tablolarıyla benzerlikler taşıdığını da belirtti. Bir takipçisi de North'un yeni Pablo Picasso olup olmadığını sordu?

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Bazı takipçiler, kendilerinin yetişkin olmalarına rağmen nasıl böyle resim yapamadıklarını söyleyerek, kinayeli yorumlarda bulundu. Resmin Photoshop yoluyla yaratılmış olabileceğini öne sürenler de oldu.

4BAŞKA VİDEOLAR DA PAYLAŞTI

BAŞKA VİDEOLAR DA PAYLAŞTI

Kardashian, buna inanmayanlar için Kanye West'in çocukken çizdiği bazı resimleri ve North'un suluboya ile boyadığı bir çantanın videolarını da takipçileriyle paylaştı.

5ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Eleştirilere dayanamayan TV yıldızı, bütün gururlu annelerin çocuklarının başyapıtlarını göstermek istediğini de belirtti. Ayrıca Kim Kardashian, tabloyu Bob Ross'un resimlerine benzeten ve bunu haber başlığına da taşıyan bir gazete kupürünü, sosyal medya sayfasında paylaşıp "Bu nasıl başlık" diye paylaştı.

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Dört çocuk annesi, "Çocuklarım söz konusu olduğunda benimle oynamayın" diye yazdığı açıklamasında; North'un tartışma yaratan manzara resmini tamamlamak için birkaç hafta boyunca çok emek harcadığını da ekledi.

7BU NE CÜRET

"BU NE CÜRET!"

"Böyle harika şeyler yapan çocukları, aslında bunları yapmadıklarını söyleyerek suçlamak ne cüret"" diye yazan Kardashian, herkesi kendilerini negatif düşüncelere kapılmaktan kurtulmaya çağırdı.

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North’un arkadaşı Ryan’ın annesi Tracy Romulus, çocukların yağlı boya tablo için haftalardır çalıştıklarını belirtti. Romulus, "Yetişkinler, kızımın ve en yakın arkadaşının ebeveyn olarak gururla paylaştığımız işleri gerçekten yapıp yapmadığını sorgulamak için çok fazla enerji harcıyorlar" ifadesini kullandı.

9BOB ROSS GÜNDEM OLDU

BOB ROSS GÜNDEM OLDU

Öte yandan bu benzetme nedeniyle 1995 yılında hayata veda eden Bob Ross da Twitter'da en çok konuşulan kişiler arasına girdi. 1942 doğumlu ABD'li ressam ve TV'ci Bob Norman Ross, ülkemizde de yayınlanan 'Resim Sevinci' adlı programla tanınmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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