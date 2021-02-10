• 10 Şubat 2021 - 14:07 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian kızı North'u eleştiren takipçilerine ateş püskürdü
Son dönemde yedi yıllık eşi ve dört çocuğunun babası Kanye West ile boşanmaya karar verdiği haberleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, kızı North'un yaptığını söylediği yağlı boya resmi sosyal medyada paylaştı. Kardashian'ın bu paylaşımını gören bazı takipçileri ona inanırken; bazıları da bunun imkansız olduğunu savundu. Olumsuz eleştirilere dayanamayan Kim, Instagram takipçileriyle kavgaya tutuştu.
• 10 Şubat 2021 - 14:07 • Son Güncelleme:
1
ABD'li Reality show yıldızı Kim Kardashian, Instagram’ın hikaye bölümünde büyük kızı North'un (7) çizdiği bir manzara resmini paylaştı. "Benim küçük sanatçım" diyerek yaptığı bu paylaşımın ardından bazı takipçileri bu tabloyu North'un çizdiğine inanmadıklarını belirten yorumlar yaptı.
3
5
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Eleştirilere dayanamayan TV yıldızı, bütün gururlu annelerin çocuklarının başyapıtlarını göstermek istediğini de belirtti. Ayrıca Kim Kardashian, tabloyu Bob Ross'un resimlerine benzeten ve bunu haber başlığına da taşıyan bir gazete kupürünü, sosyal medya sayfasında paylaşıp "Bu nasıl başlık" diye paylaştı.
7
8