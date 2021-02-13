• 13 Şubat 2021 - 00:49 • Son Güncelleme:
'Kırmızı Oda'da, Sadi'nin hikayesi yüreklere dokundu
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, dün akşam 24'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Küçüklüğünde babasından şiddet gören, panik atak rahatsızlığı nedeniyle kliniğe başvuran Sadi'nin (Erkan Petekkaya), "Bir farenin bile korktuğunda kaçıp saklanacağı deliği vardır, benim o da yoktu" sözleriyle anlattığı hikayesi diziye damga vurdu.
• 13 Şubat 2021 - 00:49 • Son Güncelleme:
1
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı eserinden derlenerek televizyona uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 24. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Bu akşam Kırmızı Oda'ya 'Delikanlı Sadi'nin sahneleri damga vurdu.
3
Recai'den ayrılmak istemeyen ve adeta onu takıntı haline getiren Nazlı'nın, Doktor Hanım'a gözyaşları içinde anlattıkları dikkat çekti. Küçüklüğünde annesinin 'Sakın baban gibi biriyle evlenme' demesini hiç unutamadığını söyleyen Nazlı'nın, bugün, eşi Recai'yi bu yüzden babasının tam tersi bir karakterde seçtiği ortaya çıktı.
4
Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya'nın, "Ama Recai şimdiki Nazlı’ya değil, ilk tanıdığı Nazlı’ya aşık olmuş" demesi Nazlı'ya şok etkisi yarattı.
5
Dizide geçtiğimiz hafta Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi'nin hikayesi anlatılıyordu. Doktor Hanım'a terapiye gelen Sadi'nin yaşadıkları dikkat çekmişti.
7
11