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• 13 Şubat 2021 - 00:49 • Son Güncelleme:

'Kırmızı Oda'da, Sadi'nin hikayesi yüreklere dokundu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, dün akşam 24'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Küçüklüğünde babasından şiddet gören, panik atak rahatsızlığı nedeniyle kliniğe başvuran Sadi'nin (Erkan Petekkaya), "Bir farenin bile korktuğunda kaçıp saklanacağı deliği vardır, benim o da yoktu" sözleriyle anlattığı hikayesi diziye damga vurdu.

• 13 Şubat 2021 - 00:49 • Son Güncelleme:
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Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı eserinden derlenerek televizyona uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 24. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Bu akşam Kırmızı Oda'ya 'Delikanlı Sadi'nin sahneleri damga vurdu.

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'Kırmızı Oda'ya geçtiğimiz hafta dahil olan Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri, hikayesi ile merak uyandırmıştı. Tıp doktoru olan ve kendisinden çok farklı biriyle yaptığı evliliğin sonucunda ayrılma noktasına gelen Nazlı, dizide takıntılı karakter olarak ekranlara yansıyor.

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Recai'den ayrılmak istemeyen ve adeta onu takıntı haline getiren Nazlı'nın, Doktor Hanım'a gözyaşları içinde anlattıkları dikkat çekti. Küçüklüğünde annesinin 'Sakın baban gibi biriyle evlenme' demesini hiç unutamadığını söyleyen Nazlı'nın, bugün, eşi Recai'yi bu yüzden babasının tam tersi bir karakterde seçtiği ortaya çıktı.

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Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya'nın, "Ama Recai şimdiki Nazlı’ya değil, ilk tanıdığı Nazlı’ya aşık olmuş" demesi Nazlı'ya şok etkisi yarattı.

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Dizide geçtiğimiz hafta Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi'nin hikayesi anlatılıyordu. Doktor Hanım'a terapiye gelen Sadi'nin yaşadıkları dikkat çekmişti.

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Kırmızı Oda'nın son bölümüne damga vuran Delikanlı Sadi'nin hikayesi, yavaş yavaş açığa çıktı. Panik atak bozukluğu yaşayan Sadi'nin, küçüklüğünde babası tarafından kemerle işkence gördüğü, karanlık bir tuvalete kapatıldığı sahneler izleyiciyi derinden etkiledi.

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Babası tarafından tuvalete kilitlenen Sadi, o günleri anlatırken panik atak krizi geçirdi. Doktor Hanım, nefes egzersizleri uygulayarak Sadi'nin kısa süre içerisinde normale dönmesini sağladı.

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"Babam beni tuvalete kapatmasaydı başıma bu gelir miydi?" sorusunu soran Sadi, Doktor Hanım'dan "Korkmasaydık kendimizi korumayı bilmezdik" yanıtını aldı.

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"Bir farenin bile korktuğunda kaçıp saklanacağı deliği vardır, benim o da yoktu" diyen Sadi'nin hikayesi yüreklere dokundu.

10SADİ ÖLECEK Mİ

SADİ ÖLECEK Mİ?

Doktor Hanım'a veda ettikten sonra başına silah doğrultulan Delikanlı Sadi'nin, dizinin bir sonraki bölümünde öleceği konuşuldu.

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Dizide 'Delikanlı Sadi' olarak yer alan karakter, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında "Yaşar" olarak yer alıyor. Yaşar karakteri, kitapta da panik atak rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kitaba göre cevap verecek olursak, Delikanlı Sadi'nin hikayesi henüz bitmedi.

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