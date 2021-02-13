'Kırmızı Oda'da, Sadi'nin hikayesi yüreklere dokundu

'Kırmızı Oda'ya geçtiğimiz hafta dahil olan Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri, hikayesi ile merak uyandırmıştı. Tıp doktoru olan ve kendisinden çok farklı biriyle yaptığı evliliğin sonucunda ayrılma noktasına gelen Nazlı, dizide takıntılı karakter olarak ekranlara yansıyor.