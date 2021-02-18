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• 18 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:

Kongo'da Talihsiz kaza! Ashley Judd operasyonla kurtarıldı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Ashley Judd, (52) Kongo Cumhuriyeti'nde ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı. Beş saat sonra bulunan Judd, bambu dalı ve çarşaftan yapılan sedye ile taşınarak; 55 saatte hastaneye ulaştırıldı.

• 18 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Country şarkıcısı Naomi Judd'un kızı, oyuncu ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Ashley Judd, cüce şempanze olarak da bilinen Bonobo koruma çalışması nedeniyle gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir kaza geçirdi.

2KONGODA TALİHSİZ KAZA

KONGO'DA TALİHSİZ KAZA

52 yaşındaki Judd, ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı ve beş saat yardım bekledi. Oyuncu, hastaneye tam 55 saatte ulaşabildi.

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Kazayı ve kurtarılmasını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, gazeteci Nicholas Kristof'un canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

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Son olarak 'Berlin Station' adlı dizide rol alan güzel oyuncu; karanlıkta; düşmüş bir ağaca takıldığını ve bacağını kırdığını, yardımın gelmesini beklerken de şoka girdiğini anlattı.

5BEŞ SAAT SONRA BULUNDU

BEŞ SAAT SONRA BULUNDU

Ashley Judd, yerlilerin kendisini hiçbir profesyonel yardımın ulaşamadığı ıssız ormanda beş saat sonra bulduğunu açıkladı.

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Hareket edemediği için bir bambu dalı ve çarşaftan yapılan sedye ile taşındığını ve hastaneye ulaşmasının bu nedenle 55 saat sürdüğünü belirten oyuncu, kurtarma operasyonunda yaşananları da aktardı.

755 SAATTE HASTANEYE ULAŞTI

55 SAATTE HASTANEYE ULAŞTI

Judd, "Bu transfer sırasında kilometreler boyunca yardımsever altı yerli, beni omzunda taşıdı ve motosikletle güvenli bir alana götürdü. Ekipler gelene kadar burada ilk yardım uygulandı. Kongolu dostlar olmasa, iç kanamadan ölebilirdim. Bana bir bebek gibi baktılar" dedi.

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Güney Afrika'daki bir hastanede ameliyat olan ve tedavisi devam eden 52 yaşındaki oyuncu, şu anda sağ ayağının topal olduğunu ve 10 gün boyunca cihazda kalacağını söyledi.

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Ashley Judd, "Bu sinirin iyileşmesi biraz zaman alacak. Ve yoğun bir fizik tedavi olacak. Tabii ki tekrar yürüyeceğim çünkü kararlıyım ve modern bilime inanıyorum. Ayrıca mucizelere de inanıyorum, önümde bir yolculuk var" ifadelerini kullandı.

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Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da anlatan Ashley Judd, kendisini kurtaran Didier ve Maradona adındaki yerlilere teşekkür ederken, o insanlar ve ailelerinin kendisiyle ilgilendiğini "Beni kutsadılar" sözleriyle açıkladı.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS/ INSTAGRAM

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