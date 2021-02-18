• 18 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
Kongo'da Talihsiz kaza! Ashley Judd operasyonla kurtarıldı
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Ashley Judd, (52) Kongo Cumhuriyeti'nde ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı. Beş saat sonra bulunan Judd, bambu dalı ve çarşaftan yapılan sedye ile taşınarak; 55 saatte hastaneye ulaştırıldı.
• 18 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Country şarkıcısı Naomi Judd'un kızı, oyuncu ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Ashley Judd, cüce şempanze olarak da bilinen Bonobo koruma çalışması nedeniyle gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir kaza geçirdi.
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