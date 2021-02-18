Kongo'da Talihsiz kaza! Ashley Judd operasyonla kurtarıldı

55 SAATTE HASTANEYE ULAŞTI Judd, "Bu transfer sırasında kilometreler boyunca yardımsever altı yerli, beni omzunda taşıdı ve motosikletle güvenli bir alana götürdü. Ekipler gelene kadar burada ilk yardım uygulandı. Kongolu dostlar olmasa, iç kanamadan ölebilirdim. Bana bir bebek gibi baktılar" dedi.