Kylie Jenner 2021'in ilk lüks tatiline çıktı!

KULEDEN OKYANUS MANZARASI GÖZÜKÜYOR Jenner ve konuklarının kaldığı villanın gözetleme kulesine taş merdivenlerle çıkılıyor. Kulenin doruk noktası ise nefes kesen bir okyanus manzarası sunuyor. Grubun konakladığı villanın özel plajına da yine sadece kendilerinin kullandığı özel bir merdivenle iniliyor. Bu arada Jenner ve arkadaşlarının kaldığı villanın yine okyanus manzaralı bir havuzu da bulunuyor.