• 21 Ocak 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
Kylie Jenner 2021'in ilk lüks tatiline çıktı!
Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan 23 yaşındaki Kylie Jenner, yeni yılı ailesiyle birlikte karların içinde karşılamıştı. Şimdi ise arkadaşlarıyla tropikal cennette tatile çıkan Jenner, kendine ait bir kulesi olan lüks villada denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
• 21 Ocak 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
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Dünyanın 30 yaş altında en zengin genç ünlülerinden biri olma unvanını elinde tutan Kylie Jenner, 2021'in ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.
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KENDALL VE ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ
Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a ablası Kendall'ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti. Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları tropikal cennetten görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi.
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KULEDEN OKYANUS MANZARASI GÖZÜKÜYOR
Jenner ve konuklarının kaldığı villanın gözetleme kulesine taş merdivenlerle çıkılıyor. Kulenin doruk noktası ise nefes kesen bir okyanus manzarası sunuyor. Grubun konakladığı villanın özel plajına da yine sadece kendilerinin kullandığı özel bir merdivenle iniliyor. Bu arada Jenner ve arkadaşlarının kaldığı villanın yine okyanus manzaralı bir havuzu da bulunuyor.
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