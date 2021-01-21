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• 21 Ocak 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:

Kylie Jenner 2021'in ilk lüks tatiline çıktı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan 23 yaşındaki Kylie Jenner, yeni yılı ailesiyle birlikte karların içinde karşılamıştı. Şimdi ise arkadaşlarıyla tropikal cennette tatile çıkan Jenner, kendine ait bir kulesi olan lüks villada denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

• 21 Ocak 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
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Dünyanın 30 yaş altında en zengin genç ünlülerinden biri olma unvanını elinde tutan Kylie Jenner, 2021'in ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.

2KENDALL VE ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

KENDALL VE ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a ablası Kendall'ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti. Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları tropikal cennetten görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi.

3KYLIENİN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİLER

KYLIE'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİLER

Kylie Jenner ve grubu, 2021'in ilk tatili için tercih ettikleri Meksika'ya Kylie Jenner'ın özel uçağıyla gitti. Sonra da kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajının yanı sıra her tür lüksle donatılmış olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardılar.

4KULEDEN OKYANUS MANZARASI GÖZÜKÜYOR

KULEDEN OKYANUS MANZARASI GÖZÜKÜYOR

Jenner ve konuklarının kaldığı villanın gözetleme kulesine taş merdivenlerle çıkılıyor. Kulenin doruk noktası ise nefes kesen bir okyanus manzarası sunuyor. Grubun konakladığı villanın özel plajına da yine sadece kendilerinin kullandığı özel bir merdivenle iniliyor. Bu arada Jenner ve arkadaşlarının kaldığı villanın yine okyanus manzaralı bir havuzu da bulunuyor.

5YATAK ODASI HAVUZA AÇILIYOR

YATAK ODASI HAVUZA AÇILIYOR

Bu havuzun açıldığı odayı ise Kylie Jenner, yatak odası olarak kullandı. Hatta bu odanın kapısında çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

6GERGİN ORTAMI TERK ETTİLER

GERGİN ORTAMI TERK ETTİLER

Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın ailesi şu sıralarda zorlu bir dönemden geçiyor. Kardeşlerin büyük ablası Kim Kardashian, kocası Kanye West ile boşanma aşamasında. Fakat iki kardeş yeni yılı fırsat bilerek bu gerilimli ortamdan kurtulmayı tercih etti.

7YENİ YILI KAYAK MERKEZİNDE GEÇİRDİ

YENİ YILI KAYAK MERKEZİNDE GEÇİRDİ

Kardashian- Jenner ailesi önce kalabalık bir grup olarak Aspen'e gitti. Yeni yılı dünya jet sosyetesinin ve ünlülerin gözde kayak merkezinde geçirdi.

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Jenner kardeşlerin birer yeni yetme iken kamera karşısına geçmeye başladığı 'Keeping Up With The Kardashians' adlı realitly şov ise bu yıl ekrana veda ediyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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