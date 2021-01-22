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• 22 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:

Lale Cangal'dan eşi Cemal Hünal'a: Çabuk gel!

'Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan ada konseyinde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki oyuncunun eşi Lale Cangal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

• 22 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
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Sevilen yarışma programı 'Survivor 2021'de ünlüler takımı kadrosunda mücadele eden oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi.

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Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın büyük üzüntüyle açıkladığı karar sonrası Cemal Hünal, takım arkadaşlarına sarılarak dakikalarca ağladı.

3KOCACIĞIM ÇABUK GEL

"KOCACIĞIM ÇABUK GEL"

SnobMagazin'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, ünlü oyuncunun Survivor'dan diskalifiye edilmesine bir anlamda sevindi.

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Lale Cangal, Cemal Hünal'a kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Eşini çok özleyen Cangal, "Kocacığım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Cemal Hünal ile Lale Cangal, 2011 yılında evlendi. İkilinin bu evlilikten Doğan Atilla Hünal adında bir oğulları bulunuyor.

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44 yaşındaki Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek gelmişti. Sosyal medya hesabından Hünal ile çekilen pozlarını yayınlayan Cangal, fotoğraflara düştüğü notla duygulandırmıştı.

7BU ADAMLA FOTOĞRAFIM CİDDEN AZ

"BU ADAMLA FOTOĞRAFIM CİDDEN AZ"

"Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz."

8ISSIZ BİR ADA, TAM BANA GÖRE

"ISSIZ BİR ADA, TAM BANA GÖRE"

Cemal Hünal, Survivor 2021 ünlüler takımı tanıtımında, "Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre" sözleriyle dikkat çekmişti.

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