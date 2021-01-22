• 22 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
Lale Cangal'dan eşi Cemal Hünal'a: Çabuk gel!
'Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan ada konseyinde, ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki oyuncunun eşi Lale Cangal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
• 22 Ocak 2021 - 16:41 • Son Güncelleme:
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Sevilen yarışma programı 'Survivor 2021'de ünlüler takımı kadrosunda mücadele eden oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi.
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