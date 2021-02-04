Leighton Meester parkta bebeğini emzirdi

Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.