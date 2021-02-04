• 04 Şubat 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
Leighton Meester parkta bebeğini emzirdi
Bir döneme damgasını vuran 'Gossip Girl' dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, parkın bir köşesine geçerek bebeğini emzirdi. Meester'ın, bebeğini uyuttuktan sonra küçük kızının bisikletine binmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.
• 04 Şubat 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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'The O.C' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Adam Brody ile 'Gossip Girl' dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, önceki gün iki çocuklarıyla beraber parkta keyifli bir gün geçirdi.
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