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• 04 Şubat 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:

Leighton Meester parkta bebeğini emzirdi

Bir döneme damgasını vuran 'Gossip Girl' dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, parkın bir köşesine geçerek bebeğini emzirdi. Meester'ın, bebeğini uyuttuktan sonra küçük kızının bisikletine binmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

• 04 Şubat 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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'The O.C' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Adam Brody ile 'Gossip Girl' dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, önceki gün iki çocuklarıyla beraber parkta keyifli bir gün geçirdi.

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Meester ve Brody, beş yaşındaki kızları Arlo Day ile beş aylık oğullarını da alarak parka gitti. Brody, vaktini kızıyla oynayarak geçirdi.

3PARKTA EMZİRDİ

PARKTA EMZİRDİ

Bu arada Meester de kucağında bebeğiyle çimenlerin üzerinde oturdu. İkinci kez anne olan Leighton Meester bir ara da oğlunu emzirdi. Leighton Meester, bebeğini uyuttuktan sonra küçük kızının bisikletine binmeye çalışarak eğlenceli anlar yaşadı.

4CEZAEVİNDE DOĞDU

CEZAEVİNDE DOĞDU

Leighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü.

5DİZİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI

DİZİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI

Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.

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Adam Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti.

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Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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