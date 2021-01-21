• 21 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
Madonna'nın kızı Lourdes Leon metroda görüntülendi
Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın büyük kızı Lourdes Leon, bir arkadaşıyla birlikte New York metrosunda objektiflere yansıdı. Rengarenk bir kıyafet giyen Leon, metrodaki rahat oturuşuyla dikkat çekti.
• 21 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
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Lourdes Leon, yanındaki arkadaşıyla birlikte metroya bindi. Üzerinde bir eşofman altı ve rengarenk bir mont bulunan genç kız, virüs önlemi olarak da bir maske taktı.
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