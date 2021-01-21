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• 21 Ocak 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:

MasterChef Eray Aksungur: Öldüysem nasıl cevap verebilirim?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, geçtiğimiz ay final yapan 'MasterChef Türkiye 2020'de beşinci olan Eray Aksungur, hakkında çıkan ölüm haberlere açıklık getirdi. Elendiği gece şefleri gözyaşlarına boğan MasterChef Eray hakkında bilinmeyenleri anlattı.

• 21 Ocak 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
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'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Eray Aksungur, "Bi' Başka" programında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. 23 yaşındaki Aksungur, "Sürekli 'Eray Aksungur öldü mü?' haberleri çıkıyor. Nereden çıktı bu?" sorusuna yanıt verdi.

2KRAL GERİ DÖNDÜ

"KRAL GERİ DÖNDÜ"

"Birileri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü. (gülüyor) Hakkımda 'öldü' haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada takipçi artışı oldu. İnanılmaz derecede takipçi çekiyorum. Ve sürüyle mesaj geliyor 'öldün mü?' diye. 'Öldüysem nasıl cevap verebilirim' diyorum."

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"Haberi yazan arkadaş benim fotoğrafımı kullanarak 'Koronavirüse yenik düştü, ikinci kez yıkıldı' başlığıyla vermiş haberi. Aslında koronavirüse yenik düşen ben değilim. Yarışmadayken dedem vefat etti."

4YIKILDIM

"YIKILDIM"

"Yarışmadan elendiğim gün babam arayıp dedemin vefat ettiği haberini verdi. 18 gün önce vefat etmiş ama benim haberim olmamıştı haliyle. Haberci arkadaş da haberi okunsun diye böyle servis etmiş. Üzücü bir haberdi benim için. Yıkıldım. İçimden bir şeyler yapmak gelmedi."

5SERHATIN YANINDA PİYON OLARAK OYNADIK

"SERHAT'IN YANINDA PİYON OLARAK OYNADIK"

Aksungur, yarışmada şampiyon olan Serhat Doğramacı hakkında konuştu. Serhat'ın basit bir şekilde şampiyon olduğunu söyleyen 23 yaşındaki aşçı, "Biz yanında piyon olarak oynamış olduk" şeklinde konuştu.

6Hayattaki en büyük çılgınlığın nedir

Hayattaki en büyük çılgınlığın nedir?

"Hiçbir şey yokken ortada, iş, ev yokken çantamı sırtıma vurup İstanbul'a geldim."

7Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Mengen Aşçılık Lisesine gitmem. Yatılı bir okuldu. Ailemle çok zıtlaşıyorduk. 'Madem öyle ben de yatılı okurum' dedim. Çok iyi bir puanım vardı liseye geçerken ama ben aşçı olmaya karar verdim. Küçüklükten gelen bir aşçılık isteği vardı tabii ama ailemle zıtlaştıktan sonra daha çok ortaya çıktı. Pişman değilim.

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Eray'ın MasterChef'teki en'leriMasterChef'in en komiği kimdi?
Ben.En sinirlisi?
Yine ben.

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En sinsisi?
Berker. Berker'i en başından beri itici buldum. Elenince beni sosyal medyadan takipten çıktığını gördüm. Berker arkadan bir şeyler çeviriyordu.En yeteneklisi?
Barbaros.

10

En sevimlisi?
Furkan.En iyi arkadaşın?
Barbaros, Serhat ve Sefa.

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