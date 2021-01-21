• 21 Ocak 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
MasterChef Eray Aksungur: Öldüysem nasıl cevap verebilirim?
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, geçtiğimiz ay final yapan 'MasterChef Türkiye 2020'de beşinci olan Eray Aksungur, hakkında çıkan ölüm haberlere açıklık getirdi. Elendiği gece şefleri gözyaşlarına boğan MasterChef Eray hakkında bilinmeyenleri anlattı.
• 21 Ocak 2021 - 10:27 • Son Güncelleme:
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'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Eray Aksungur, "Bi' Başka" programında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. 23 yaşındaki Aksungur, "Sürekli 'Eray Aksungur öldü mü?' haberleri çıkıyor. Nereden çıktı bu?" sorusuna yanıt verdi.
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