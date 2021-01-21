MasterChef Eray Aksungur: Öldüysem nasıl cevap verebilirim?

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi? Mengen Aşçılık Lisesine gitmem. Yatılı bir okuldu. Ailemle çok zıtlaşıyorduk. 'Madem öyle ben de yatılı okurum' dedim. Çok iyi bir puanım vardı liseye geçerken ama ben aşçı olmaya karar verdim. Küçüklükten gelen bir aşçılık isteği vardı tabii ama ailemle zıtlaştıktan sonra daha çok ortaya çıktı. Pişman değilim.