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• 23 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:

Meryem Uzerli ve kızından yeni poz

Ocak ayında ikinci kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, Lily Koi adını verdiği kızı ile yeni pozlarını paylaştı. Uzerli'nin, bebeğini uyuturken çektiği selfie'ler kısa sürede ilgi topladı.

• 23 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Uzun zamandır Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, şu sıralar vaktinin çoğunu Amerikalı sevgilisinden dünyaya gelen kızı Lily Koi ile geçiriyor.

2KIZINI KUCAĞINDAN AYIRMIYOR

KIZINI KUCAĞINDAN AYIRMIYOR

Mutluluğunu her fırsatta sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan Uzerli'den yeni pozlar geldi. Kızını kucağından ayırmayan 37 yaşındaki oyuncu, bu kez onu uyuturken çektiği selfie'leri yayınladı.

3ANNE-KIZ POZU

ANNE-KIZ POZU

Sosyal medyada yeni filtreleri deneyen Meryem Uzerli'nin, anne-kız pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Uzerli'nin sır gibi sakladığı Amerikalı sevgilisi ortaya çıkmıştı.

4SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü. Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.

5AŞKIN İLK POZLARI

AŞKIN İLK POZLARI

Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşımıştı. Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Amerikalı aşkından gelen hediyeyi takipçileriyle paylaşmıştı.

6BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ

"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası (Can Ateş) size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti: Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.

7BAĞLANTISI KALMADI

"BAĞLANTISI KALMADI"

Muhabirlerin, "Kızınız babasını soruyor mu?" sorusu üzerine Uzerli, "Çocuğumun babasıyla hiçbir bağlantısı kalmamıştır" diyerek sözünü tekrarlamıştı.

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