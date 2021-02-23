Meryem Uzerli ve kızından yeni poz

KIZINI KUCAĞINDAN AYIRMIYOR Mutluluğunu her fırsatta sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan Uzerli'den yeni pozlar geldi. Kızını kucağından ayırmayan 37 yaşındaki oyuncu, bu kez onu uyuturken çektiği selfie'leri yayınladı.