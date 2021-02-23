• 23 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Meryem Uzerli ve kızından yeni poz
Ocak ayında ikinci kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, Lily Koi adını verdiği kızı ile yeni pozlarını paylaştı. Uzerli'nin, bebeğini uyuturken çektiği selfie'ler kısa sürede ilgi topladı.
• 23 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Uzun zamandır Almanya'da yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, şu sıralar vaktinin çoğunu Amerikalı sevgilisinden dünyaya gelen kızı Lily Koi ile geçiriyor.
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SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü oyuncunun sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü. Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.
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"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"
Çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası (Can Ateş) size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti: Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.
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