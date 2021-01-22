• 22 Ocak 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan aşka geldi: Beni sonsuz sarmanı diliyorum
Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisine sarıldığı anların görüntüsünü sosyal medyada yayınladı. Cavadzade'nin gönderisine beğeni yağdı.
• 22 Ocak 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
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'Yasak Elma' dizisinde rol aldıktan sonra sürpriz şekilde birliktelik yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını kasım ayında ilan etmişti.
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