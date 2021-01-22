Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan aşka geldi: Beni sonsuz sarmanı diliyorum

"KIZIMIZA KARIŞMIYORUZ" Nesrin Cavadzade’nin babası, müstakbel damadıyla ilgili sorulara, "Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli" yanıtını vermişti.