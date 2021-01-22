Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan aşka geldi: Beni sonsuz sarmanı diliyorum
• 22 Ocak 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan aşka geldi: Beni sonsuz sarmanı diliyorum

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisine sarıldığı anların görüntüsünü sosyal medyada yayınladı. Cavadzade'nin gönderisine beğeni yağdı.

• 22 Ocak 2021 - 17:59 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

'Yasak Elma' dizisinde rol aldıktan sonra sürpriz şekilde birliktelik yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını kasım ayında ilan etmişti.

2

38 yaşındaki güzel, kendisinden beş yaş küçük Alkan'ı yemekte ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

3KIZIMIZA KARIŞMIYORUZ

"KIZIMIZA KARIŞMIYORUZ"

Nesrin Cavadzade’nin babası, müstakbel damadıyla ilgili sorulara, "Biz epeydir tanışıyoruz zaten. Anne ve baba olarak kızımıza karışmıyoruz. Onlar mutlu olsunlar, bizim için yeterli" yanıtını vermişti.

4

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sevgilisine sarıldığı anların görüntüsünü yayınlayan Cavadzade, 21 Ocak 'Dünya Sarılma Günü'nü kutladı.

5BENİ SONSUZ SARMANI DİLİYORUM

"BENİ SONSUZ SARMANI DİLİYORUM"

Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade'nin aşk dolu paylaşımına, "Ben senin sınırlı gövden ile beni sonsuz sarmanı diliyorum" yorumunu yaptı.

6

Cavadzade'nin Dünya Sarılma Günü videosu, takipçilerinden 600 binin üzerinde beğeni ve bolca "Mutluluklar" mesajı aldı

7

Hatice Aslan ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimler de oyuncu çiftin aşk dolu paylaşımına, kalp emojileri göndererek beğenilerini dile getirdi.

8ALIN YAZIM NESRİN

"ALIN YAZIM NESRİN!"

Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile fotoğrafını yayınlamış, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

9GÖKHAN ALKANIN EV HALİNİ PAYLAŞTI

GÖKHAN ALKAN'IN EV HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cavadzade, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları

Transferde son dakika | Canlı yayında bombayı patlattı! 'Çok sağlam kaynaklarım var Galatasaray...'

Son dakika haberleri - Mbaye Diagne transferin kaderini değiştirecek! İrfan...

Son dakika haberleri - İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Dün gece ilk kez...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet