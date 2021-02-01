• 01 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
Nez, Tuğba Özay'a isyan etti!
Sosyal medyada "Erkek kadın gibi kırıtamaz" çıkışıyla tepki çeken Tuğba Özay'a şarkıcı Nez'den büyük tepki geldi. Nez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması sırasında yeni imajıyla da dikkat çekti.
• 01 Şubat 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafını, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” notuyla paylaştı.
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"BU ÇOCUKLAR FUHUŞA SÜRÜKLENİYOR"
Son paylaşımına,“Türkiye bu görüntüleri savunuyor olamaz!!! Yüzlerce mesaj yağıyor sizlerden... Hepinize binlerce teşekkür ederim. Anlayan anladı sözlerimi! Bu çocukların geleceğini elbirliğiyle karartıyorsunuz! Bu çocuklar fuhuşa, maddeye, intihara sürükleniyor ve kendini bilmezler beni linç ediyor! Eee ayaklar baş başlar ayak olursa normaldir linç edilmem!” diyen Tuğba Özay’a videodaki kişiden sert tepki geldi.
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"BANA BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU TUĞBA ÖZAY'DIR"
Tuğba Özay'ın hedef gösterdiği YouTuber, “Bu Instagram story'lerini akrabalarım ve tüm çevrem gördü. Birkaç ay öncesinde ise beğenip takip ediyordu beni. Şimdi ise akrabalarımdan ve birçok insandan tehdit mesajları alıyorum! Bana bir şey olursa sorumlusu TUĞBA ÖZAY’dır!” dedi.
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Nez, "Kimseyi hedef gösteremezsin. Ben hatırlıyorum sen motor kıyafetiyle çıktın. Sen kadın gibi de erkek gibi de giyinmedin, elektronik alet gibi giyindin. O zaman biz sana ne diyelim. İsteyen istediği şarkıyı söyler, istediği gibi giyinir. Sen o çocuğun hesabını sayfana koyarak ifşa ettin. Savunucusu sen misin diyorsan evet benim" dedi.
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