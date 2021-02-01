Nez, Tuğba Özay'a isyan etti!

Nez, "Kimseyi hedef gösteremezsin. Ben hatırlıyorum sen motor kıyafetiyle çıktın. Sen kadın gibi de erkek gibi de giyinmedin, elektronik alet gibi giyindin. O zaman biz sana ne diyelim. İsteyen istediği şarkıyı söyler, istediği gibi giyinir. Sen o çocuğun hesabını sayfana koyarak ifşa ettin. Savunucusu sen misin diyorsan evet benim" dedi.