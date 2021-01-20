Okan Bayülgen'den Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

"Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözünü hatırlatan Gökhan Çınar, bugün dönüp baktığında bu sözün ona nasıl hissettirdiği sorması üzerine, "Unutmayın ki bana bir şey olur. Çünkü benim de etim, kemiğim, derim var. Kesince kanım akıyor. 'Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyerek totem, şahane bir büyü, çok güzel bir muska ve geçerli bir söz. Gerçekten de işe yarıyor" ifadelerini kullandı.