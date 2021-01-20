• 20 Ocak 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
Okan Bayülgen'den Gülben Ergen'i kızdıran sözler!
tv100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in "Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri üzerine sinirlendi. Ünlü şarkıcı, programın sunucusu Bayülgen'e bakın ne cevap verdi.
• 20 Ocak 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
1
Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Ergen, zaman zaman zor anlar yaşadı.
2
Okan Bayülgen, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” yorumunda bulundu.
3
7
8
"BENİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞAN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"
Geçmişte yaşadığı olayların belirli aralıklarla gündeme gelmesi ile ilgili Gülben Ergen, "Yaşama enerjisi çok yüksek bir kadınım ve yaşamayı çok seviyorum. Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum. Burada seçme seçilme hakkı bende. Keşke hayatımdan insan elemesini daha önce yapsaydım. 'Kim ne der?' diye geçen yıllarıma yazık. Ne derlerse desinler. Kime hesap veriyoruz. Ben ona, buna cevap vermek zorunda değilim. Cevap vermeye kalksam, sonra kendimi beğenmiyorum zaten. Yalan ve kıvırtma mücadeleleri saçma bir sahtelik çökertiyor insana" ifadelerini kullandı.
9