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• 20 Ocak 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:

Okan Bayülgen'den Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

tv100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in "Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri üzerine sinirlendi. Ünlü şarkıcı, programın sunucusu Bayülgen'e bakın ne cevap verdi.

• 20 Ocak 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Ergen, zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Okan Bayülgen, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun. Ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılılar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır” yorumunda bulundu.

3SENİN GİBİ BİR TİPİ YANIMIZA ALMAK İSTEMEYİZ

"SENİN GİBİ BİR TİPİ YANIMIZA ALMAK İSTEMEYİZ"

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" sözleri, Gülben Ergen'in tepkisini çekti.

4TAKLA ATARSINIZ DA BELLİ ETMEZSİNİZ

"TAKLA ATARSINIZ DA BELLİ ETMEZSİNİZ"

Ünlü şarkıcı, Okan Bayülgen sorusunu bitirmeden arasına girerek, “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz. Bayılırsınız ben aranıza gireyim de muhabbet edelim diye” ifadelerini kullandı.

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Okan Bayülgen, Ergen'e "Kimin altında çalıştığını neden söylemiyorsun? Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" diye sordu.

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Gülben Ergen, "Elbette Seren Serengil, Emrah ben..." Beş kere dedirtecek ismi bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor" yanıtını verdi.

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Ergen, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı, hayatını değiştiren olayları, aile ilişkilerini, çocuklarına olan sevgisini ve hayallerini anlatmıştı.

8BENİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞAN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM

"BENİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞAN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Geçmişte yaşadığı olayların belirli aralıklarla gündeme gelmesi ile ilgili Gülben Ergen, "Yaşama enerjisi çok yüksek bir kadınım ve yaşamayı çok seviyorum. Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum. Burada seçme seçilme hakkı bende. Keşke hayatımdan insan elemesini daha önce yapsaydım. 'Kim ne der?' diye geçen yıllarıma yazık. Ne derlerse desinler. Kime hesap veriyoruz. Ben ona, buna cevap vermek zorunda değilim. Cevap vermeye kalksam, sonra kendimi beğenmiyorum zaten. Yalan ve kıvırtma mücadeleleri saçma bir sahtelik çökertiyor insana" ifadelerini kullandı.

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"Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözünü hatırlatan Gökhan Çınar, bugün dönüp baktığında bu sözün ona nasıl hissettirdiği sorması üzerine, "Unutmayın ki bana bir şey olur. Çünkü benim de etim, kemiğim, derim var. Kesince kanım akıyor. 'Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyerek totem, şahane bir büyü, çok güzel bir muska ve geçerli bir söz. Gerçekten de işe yarıyor" ifadelerini kullandı.

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