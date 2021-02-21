Oyuncu Dimitris Lignadis'e cinsel taciz suçlaması

Dimitris Lignadis'in kendisini oyunculuk yeteneği ile suçsuz olduğuna inandırdığını söyleyen Mendoni, Lignadis'in tehlikeli bir kişi olduğunu dile getirmiş ve eleştiri oklarına hedef olmuştu. Bunun üzerine muhalefet, Kültür Bakanı'nın istifasını istemişti.