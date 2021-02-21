• 21 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
Oyuncu Dimitris Lignadis'e cinsel taciz suçlaması
Yunan yönetmen ve oyuncu Dimitris Lignadis, önceki yıllarda reşit olmayan kişilere karşı cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar nedeniyle gözaltına alındı.
• 21 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
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Bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde verdiği tiyatro dersleri esnasında; reşit olmayan göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Lidnadis gözaltına alındı.
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Sosyal medyada da hakkındaki syçlamalarla geniş yer tutan Dimitris Lignadis, 2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021'de istifa etmişti.
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SUÇLAMALARI REDDETTİ
Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu ifade eden ünlü yönetmen ve oyuncu ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddetti.
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