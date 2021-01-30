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• 30 Ocak 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:

'Pamela Anderson beşinci evliliğini koronaya borçlu'

Oyuncu ve model Pamela Anderson (53), koronavirüs pandemisinden önce inşaat ustalığı meslek değiştirip özel güvenlik olan Dan Hayhurst, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Magazin gündeminde geniş yer bulan evlilikle ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.

• 30 Ocak 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Beşinci Evliliğini Koronaya Borçlu" başlıklı yazısı şöyle:
"Pamela Anderson beşinci kez evlendi haberlerindeki bir ayrıntı dikkatimi çekti; o da şu: Ünlü oyuncunun, 'Tam olarak olmam gereken yerdeyim; beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında' dediği beşinci eşinin mesleği inşaat ustalığı.

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Dünyaca ünlü bir oyuncu Pamela Anderson ile bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst'ın yolları nasıl kesişti de, birbirlerini sevip evlendiler?

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Dan Hayhurst, Pamela Anderson’ın evine tadilat için gelen bir usta değil; pandemiden önce meslek değiştirip özel güvenlik oldu. Hayhurst ile Anderson’ın yolları da bu yüzden kesişti.

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2020’de ABD’li film yapımcısı Jon Peters ile yaptığı evlilik sadece 12 gün süren Anderson’ın anlattığına göre, koronavirüs yasakları yüzünden eve kapanınca, en çok gördüğü tek erkek olan korumasıyla aşk yaşamaya başladı.

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Futbolcu sevgilisinden kendisini aldattığı için ayrılan 53 yaşındaki yıldız, Kanada’nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada ailesinden miras evde sade bir törenle evlendi.

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Demem şu ki; koronavirüs salgını olmasa Anderson ile Hayhurst’ün yolları kesişmeyecek ve evlenmeyecekti. ‘Alın yazısı’, ‘kader’ ve ‘Her şerde bir hayır vardır’ böyle bir şey."

7İKİ OĞLU VAR

İKİ OĞLU VAR

Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 yılları arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007'de yaptı. Çift, 2014'te bir kez daha evlendi ve 2015'te boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020'de sürpriz şekilde evlendi ve aynı yıl boşandı.

8BU KARANTİNADA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİL

"BU KARANTİNADA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİL"

Son beş yıldır Dan Hayhurst'le yaşayan ve iki çocuğunu büyüten Carey isimli eski sevgilisi, Hayhurst'ün Anderson'la ilişkisine hazırlıksız yakalandığını ve evliliği internette okuyana kadar hiçbir şeyden haberi olmadığını açıkladı.

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Carey, Anderson ve korumasının arasındaki ilişkinin Hayhurst'ün kendisiyle birlikte olduğu sırada, geçen yıl başladığını söyledi. The New York Post'un haberine göre; 42 yaşındaki Carey, "Bu anlatıldığı gibi karantinada yaşanan bir aşk hikayesi değil, bu yanıltıcı bir görünüm" ifadelerini kullandı.

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Carey, sözlerine, "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların, üç çocuğun da dahil olduğu 5 yıllık ilişkimin Pamela ve Dan'in benimle birlikte olduğu sırada başlayan ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istiyorum. Aldatma, inkar ve dahil olan tüm kişiler açısından hayatı sarsan seçimlerle başlayan ilişkiyi insanların kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" şeklinde devam etti.

11DÜĞÜNÜ ANNESİNE MESAJLA SÖYLEDİ

"DÜĞÜNÜ ANNESİNE MESAJLA SÖYLEDİ"

Aldatıldığını iddia eden kadın, ikilinin medyada çizdiği tüm toz pembe tabloya rağmen; düğünlerine kimsenin çağırılmadığını, Hayhurst'ün evleneceğini annesine bile mesajla söylediğini açıkladı.

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Hayhurst'ün eski sevgilisi, "Bu bir gecede yaşanan bir aşk değil. Bunlar yaşanmadan önce onunla 6 aydan fazla süre çalıştı. O sırada onun koruması değildi, inşaat ustasıydı, evinde çalışması için onu tutmuştu. Bu konuda hepimiz tamamen gafil avlandık, bizim için çok zordu. Ve sadece ben ve çocuklar değil, birçok kişiyi incittiler. Dan bu yüzden arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini kaybetti" dedi. (FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / BACKGRID USA/ SPLASH NEWS)

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