'Pamela Anderson beşinci evliliğini koronaya borçlu'

Hayhurst'ün eski sevgilisi, "Bu bir gecede yaşanan bir aşk değil. Bunlar yaşanmadan önce onunla 6 aydan fazla süre çalıştı. O sırada onun koruması değildi, inşaat ustasıydı, evinde çalışması için onu tutmuştu. Bu konuda hepimiz tamamen gafil avlandık, bizim için çok zordu. Ve sadece ben ve çocuklar değil, birçok kişiyi incittiler. Dan bu yüzden arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini kaybetti" dedi. (FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / BACKGRID USA/ SPLASH NEWS)