• 30 Ocak 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:
'Pamela Anderson beşinci evliliğini koronaya borçlu'
Oyuncu ve model Pamela Anderson (53), koronavirüs pandemisinden önce inşaat ustalığı meslek değiştirip özel güvenlik olan Dan Hayhurst, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Magazin gündeminde geniş yer bulan evlilikle ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.
• 30 Ocak 2021 - 15:29 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Beşinci Evliliğini Koronaya Borçlu" başlıklı yazısı şöyle:
"Pamela Anderson beşinci kez evlendi haberlerindeki bir ayrıntı dikkatimi çekti; o da şu: Ünlü oyuncunun, 'Tam olarak olmam gereken yerdeyim; beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında' dediği beşinci eşinin mesleği inşaat ustalığı.
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İKİ OĞLU VAR
Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 yılları arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007'de yaptı. Çift, 2014'te bir kez daha evlendi ve 2015'te boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020'de sürpriz şekilde evlendi ve aynı yıl boşandı.
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Carey, sözlerine, "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların, üç çocuğun da dahil olduğu 5 yıllık ilişkimin Pamela ve Dan'in benimle birlikte olduğu sırada başlayan ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istiyorum. Aldatma, inkar ve dahil olan tüm kişiler açısından hayatı sarsan seçimlerle başlayan ilişkiyi insanların kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" şeklinde devam etti.
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