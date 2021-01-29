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• 29 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:

Pamela Anderson yuva yıkmakla suçlanıyor

İnşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile evlenen dünyaca ünlü film yıldızı ve model Pamela Anderson beş kişilik mutlu bir aile dağıtmakla suçlandı. Hayhurst'in eski sevgilisi Carey, aldatıldığını; "İnsanların aldatma ve inkar olan bir ilişki kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" sözleriyle anlattı.

• 29 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen 53 yaşındaki Pamela Anderson, çarşamba günü 40 yaşındaki korumasıyla evlendiğini duyurdu.

2BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ

BEŞİNCİ KEZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu, beşinci eşine Dan'e dair, "Tam olmam gereken yerdeyim, beni seven bir adamın kollarında" ifadelerini kullandı.

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Ancak son 5 yıldır Dan Hayhurst'le yaşayan ve iki çocuğunu büyüten Carey isimli eski sevgilisi, Hayhurst'ün Anderson'la ilişkisine hazırlıksız yakalandığını ve evliliği internette okuyana kadar hiçbir şeyden haberi olmadığını açıkladı.

4BU KARANTİNADA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİL

'BU KARANTİNADA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİL'

Carey, Anderson ve korumasının arasındaki ilişkinin Hayhurst'ün kendisiyle birlikte olduğu sırada geçen yıl başladığını söyledi. The New York Post'un haberine göre 42 yaşındaki Carey, "Bu anlatıldığı gibi karantinada yaşanan bir aşk hikayesi değil, bu yanıltıcı bir görünüm" ifadelerini kullandı.

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Carey, sözlerine, "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların, üç çocuğun da dahil olduğu 5 yıllık ilişkimin Pamela ve Dan'in benimle birlikte olduğu sırada başlayan ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istiyorum. Aldatma, inkar ve dahil olan tüm kişiler açısından hayatı sarsan seçimlerle başlayan ilişkiyi insanların kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" diye devam etti.

6DÜĞÜNÜ ANNESİNE MESAJLA SÖYLEDİ

'DÜĞÜNÜ ANNESİNE MESAJLA SÖYLEDİ'

Aldatıldığını iddia eden kadın, ikilinin medyada çizdiği tüm toz pembe tabloya rağmen; düğünlerine kimsenin çağırılmadığını, Hayhurst'ün evleneceğini annesine bile mesajla söylediğini açıkladı.

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Hayhurst'ün eski sevgilisi, "Bu bir gecede yaşanan bir aşk değil. Bunlar yaşanmadan önce onunla 6 aydan fazla süre çalıştı. O sırada onun koruması değildi, inşaat ustasıydı, evinde çalışması için onu tutmuştu. Bu konuda hepimiz tamamen gafil avlandık, bizim için çok zordu. Ve sadece ben ve çocuklar değil, birçok kişiyi incittiler. Dan bu yüzden arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini kaybetti" dedi.

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Bir çocuk annesi Carey ve o sırada yalnız bir baba olan Dan, bir flört uygulamasında tanıştıktan sonra çocuklarıyla birlikte bir arada yaşamaya başlamıştı.

9İKİ OĞLU VAR

İKİ OĞLU VAR

Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı.

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Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM/ BACKGRID USA/ SPLASH NEWS

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