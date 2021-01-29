• 29 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
Pamela Anderson yuva yıkmakla suçlanıyor
İnşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile evlenen dünyaca ünlü film yıldızı ve model Pamela Anderson beş kişilik mutlu bir aile dağıtmakla suçlandı. Hayhurst'in eski sevgilisi Carey, aldatıldığını; "İnsanların aldatma ve inkar olan bir ilişki kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" sözleriyle anlattı.
• 29 Ocak 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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'BU KARANTİNADA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ DEĞİL'
Carey, Anderson ve korumasının arasındaki ilişkinin Hayhurst'ün kendisiyle birlikte olduğu sırada geçen yıl başladığını söyledi. The New York Post'un haberine göre 42 yaşındaki Carey, "Bu anlatıldığı gibi karantinada yaşanan bir aşk hikayesi değil, bu yanıltıcı bir görünüm" ifadelerini kullandı.
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Carey, sözlerine, "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların, üç çocuğun da dahil olduğu 5 yıllık ilişkimin Pamela ve Dan'in benimle birlikte olduğu sırada başlayan ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istiyorum. Aldatma, inkar ve dahil olan tüm kişiler açısından hayatı sarsan seçimlerle başlayan ilişkiyi insanların kutlaması ve onları yüreklendirmesi üzücü" diye devam etti.
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Hayhurst'ün eski sevgilisi, "Bu bir gecede yaşanan bir aşk değil. Bunlar yaşanmadan önce onunla 6 aydan fazla süre çalıştı. O sırada onun koruması değildi, inşaat ustasıydı, evinde çalışması için onu tutmuştu. Bu konuda hepimiz tamamen gafil avlandık, bizim için çok zordu. Ve sadece ben ve çocuklar değil, birçok kişiyi incittiler. Dan bu yüzden arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini kaybetti" dedi.
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