Pınar Deniz: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?

"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?" Ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına, "Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler..." notunu düştü.