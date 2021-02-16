• 16 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
Pınar Deniz: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?
Oyuncu Pınar Deniz, makyajsız pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğal karelerini yayınlayan Deniz, "Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?" dedi.
• 16 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz aylarda koronavirüs sebebiyle anneannesini kaybeden oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.
2
Pandemi sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 27 yaşındaki Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
3
"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?"
Ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına, "Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler..." notunu düştü.
5
6