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• 16 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:

Pınar Deniz: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?

Oyuncu Pınar Deniz, makyajsız pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğal karelerini yayınlayan Deniz, "Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?" dedi.

• 16 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüs sebebiyle anneannesini kaybeden oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

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Pandemi sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 27 yaşındaki Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

3BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ

"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?"

Ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına, "Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler..." notunu düştü.

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'Aşk 101' dizisinde 'Burcu Öğretmen' rolü ile iyi bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, şimdilerde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Nazlı karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

5PANDEMİ SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

PANDEMİ SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda pandemi sürecinin nasıl geçtiğini anlatmıştı.

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Deniz, konuyla ilgili “Sete çıkmaya hazırlandığım bir film projesi vardı, pandemiden dolayı ertelendi. Başka projelerim iptal oldu ama böyle olması gerekiyormuş, isyan etmiyorum açıkçası. Bana unuttuğum bir duyguyu hatırlattı bu süreç. Bir bilinmezliğin içine girdik. Nasıl olacak bu yeni normal, hayatımıza nasıl sirayet edecek merak ediyorum ben de. Çalışmayı, oynamayı çok seviyorum. Bir virüsün gelip hayatı durdurduğu, sağlıkla sınandığımız bir dönemde üretmek, işe yarar hissetmek istiyorum demek bencillik mi bilmiyorum ama çok özledim” demişti.

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