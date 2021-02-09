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• 09 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:

Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istedi

Dünyaca ünlü Hint asıllı oyuncu, 2000 yılında Dünya Güzeli seçildikten sonra kariyerine başlarken bir yönetmenin kendisine göğüs estetiği yaptırmasını ve vücut oranlarını sabitlemesini tavsiye ettiğini açıkladı.

• 09 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:
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2000 yılında Dünya Güzeli seçilen ve sinema oyuncusu olarak kariyerini oluşturan Priyanka Chopra, yıllar önce bir film yönetmeni ile arasında geçen ilginç diyalogu anlattı

2GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMAMI İSTEDİ

"GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMAMI İSTEDİ"

38 yaşındaki Hint oyuncu, güzellik kraliçesi tacını aldıktan sonra, henüz 17 yaşındayken bir yönetmenin kendisine estetik operasyon geçirmesini tavsiye ettiğini söyledi.

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Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan Bollywood yıldızı, kraliçe olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlarken tanıştığı bir yönetmenin “göğüs estetiği yaptırmasını” ve “vücut oranlarını düzelttirmesini” söylediğini, o dönemdeki menajerinin de bu fikre katıldığın anlattı.

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'Unfinished' adlı otobiyografi türünde kitap yazan Chopra, estetik isteğinin sinema sektöründe duyulması "normalleştirilmiş" bir şey olduğundan bahsetti.

5MENAJERİM DE BU FİKRİ DESTEKLEDİ

"MENAJERİM DE BU FİKRİ DESTEKLEDİ"

Chopra, kitabında; "Birkaç dakikalık kısa konuşmadan sonra yönetmen bana onun için ayağa kalkıp, dönmemi söyledi. Dediğini yaptım. Uzun ve sert bir şekilde bana baktı, beni değerlendirdi ve sonra bir göğüs estetiği yaptırmamı, çenemi düzeltmemi ve popomu biraz daha büyütmemi önerdi. Oyuncu olmak istiyorsam, oranlarımın sabitlenmesi gerektiğini söyledi ve Los Angeles'ta beni gönderebileceği harika bir doktor olduğunu söyledi. O zamanki menajerim bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi" ifadelerine yer verdi.

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Yönetmenin ofisinden şaşkın ve küçük hissederek ayrıldım" diyen ünlü oyuncu, "Vücut oranlarım sabitlenmediği sürece başarılı olamayacağım konusunda haklı mıydı? Medyadaki ve sektördeki diğer kişilerin benden nasıl 'esmer' ve 'farklı görünümlü' olarak bahsettiklerini düşündüm ve sonuçta bu iş için biçilmiş kaftan mıyım diye merak ettim" dedi.

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Bu tavsiyeyi dinlemediğini ifade eden Priyanka Chopra, kısa süre sonra menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı.

8BAŞ BELASI OLMA DENİLDİ

"BAŞ BELASI OLMA' DENİLDİ"

Başına gelen durumun sektörde 'normal' olarak görüldüğünü ve gelecekteki kariyeri için sessiz kalmaya teşvik edildiğini söyleyen oyuncu, "Hiçbir zaman kendimi savunacak cesaretim olmadı ve aslında bunu itiraf ettim. 'Baş belası olma, sektörde yenisin, sorun yaratan veya birlikte çalışmanın kolay olmadığı biri itibarı yaratma' denildi hep" dedi.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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