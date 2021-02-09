• 09 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istedi
Dünyaca ünlü Hint asıllı oyuncu, 2000 yılında Dünya Güzeli seçildikten sonra kariyerine başlarken bir yönetmenin kendisine göğüs estetiği yaptırmasını ve vücut oranlarını sabitlemesini tavsiye ettiğini açıkladı.
• 09 Şubat 2021 - 14:35 • Son Güncelleme:
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2000 yılında Dünya Güzeli seçilen ve sinema oyuncusu olarak kariyerini oluşturan Priyanka Chopra, yıllar önce bir film yönetmeni ile arasında geçen ilginç diyalogu anlattı
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"MENAJERİM DE BU FİKRİ DESTEKLEDİ"
Chopra, kitabında; "Birkaç dakikalık kısa konuşmadan sonra yönetmen bana onun için ayağa kalkıp, dönmemi söyledi. Dediğini yaptım. Uzun ve sert bir şekilde bana baktı, beni değerlendirdi ve sonra bir göğüs estetiği yaptırmamı, çenemi düzeltmemi ve popomu biraz daha büyütmemi önerdi. Oyuncu olmak istiyorsam, oranlarımın sabitlenmesi gerektiğini söyledi ve Los Angeles'ta beni gönderebileceği harika bir doktor olduğunu söyledi. O zamanki menajerim bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi" ifadelerine yer verdi.
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Yönetmenin ofisinden şaşkın ve küçük hissederek ayrıldım" diyen ünlü oyuncu, "Vücut oranlarım sabitlenmediği sürece başarılı olamayacağım konusunda haklı mıydı? Medyadaki ve sektördeki diğer kişilerin benden nasıl 'esmer' ve 'farklı görünümlü' olarak bahsettiklerini düşündüm ve sonuçta bu iş için biçilmiş kaftan mıyım diye merak ettim" dedi.
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