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• 10 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:

Rachel Bilson'ın pandemi stili!

'The O.C' dizisinde canlandırdığı 'Summer Roberts' karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Rachel Bilson, annesinin evinden çıkarken görüntülendi. Bilson'ın, dağınık saçları ve üzerine bol gelen eşofmanı dikkat çekti.

• 10 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından herkes gibi ünlülerin de hayatı hatta dış görünüşleri bile değişti. Önceleri alışverişe bile en bakımlı halleriyle giden ünlü isimler artık rahat bir tarzı benimsedi.

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Bu isimlerden biri de Rachel Bilson oldu. 39 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün Los Angeles'ta annesinin evinden çıkarken objektiflere yansıdı.

3RAHAT TARZI DİKKAT ÇEKTİ

RAHAT TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Görünüşe göre bir süredir annesiyle birlikte kalan Rachel Bilson, battaniyesini ve diğer eşyalarını arabasının bagajına yükledi. Bu sırada ünlü isme annesi ve kızı da yardım etti.

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Bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Rachel Bilson'ın, dağınık saçları ve üzerine bol gelen eşofmanı dikkatlerden kaçmadı.

5BİR KIZI VAR

BİR KIZI VAR

'Jumper' filminde birlikte rol aldığı Hayden Christensen ile 2007 yılında aşk yaşamaya başlayan Bilson'ın bu ilişkisinden Briar Rose Christensen adından bir kızı oldu.

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Birlikteliklerinin 10'uncu yılında, 2017'de yollarını ayıran Rachel Bilson-Hayden Christensen ikilisi, küçük kızları Briar Rose için sık sık bir araya geliyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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