• 10 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
Rachel Bilson'ın pandemi stili!
'The O.C' dizisinde canlandırdığı 'Summer Roberts' karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Rachel Bilson, annesinin evinden çıkarken görüntülendi. Bilson'ın, dağınık saçları ve üzerine bol gelen eşofmanı dikkat çekti.
• 10 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından herkes gibi ünlülerin de hayatı hatta dış görünüşleri bile değişti. Önceleri alışverişe bile en bakımlı halleriyle giden ünlü isimler artık rahat bir tarzı benimsedi.
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