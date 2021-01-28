'Sadakatsiz' dizisine Ali damga vurdu! 'Asya bu çocuk senden olamaz'

Instagram'dan yaptığı paylaşımla diziye veda eden Erdem, "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.