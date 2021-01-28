• 28 Ocak 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
'Sadakatsiz' dizisine Ali damga vurdu! 'Asya bu çocuk senden olamaz'
Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün 15. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüme Volakn ve Asya'nın oğulları Ali damgasını vurdu. Anne ve babasının boşanmasını ve ardından aralarındaki gerilimden kötü etkilenen Ali, arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başlamıştı. Bu durumun ortaya çıkması ise Ali'yi annesinden uzaklaştırdı. Ali'nin annesine olan tavrı ve yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. Ali'nin birden Derin'e ve babasına yakınlaşmasına ise yorum yağdı.
• 28 Ocak 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 15'inci bölümüne Ali damga vurdu.
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