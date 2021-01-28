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• 28 Ocak 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:

'Sadakatsiz' dizisine Ali damga vurdu! 'Asya bu çocuk senden olamaz'

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün 15. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüme Volakn ve Asya'nın oğulları Ali damgasını vurdu. Anne ve babasının boşanmasını ve ardından aralarındaki gerilimden kötü etkilenen Ali, arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başlamıştı. Bu durumun ortaya çıkması ise Ali'yi annesinden uzaklaştırdı. Ali'nin annesine olan tavrı ve yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. Ali'nin birden Derin'e ve babasına yakınlaşmasına ise yorum yağdı.

• 28 Ocak 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 15'inci bölümüne Ali damga vurdu. 

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Son bölümde; Selçuk'un inşaattan düşmesinin ardından Volkan, Asya ve Nil hastaneye koştu. Selçuk, kazadan yalnızca kaburgaları kırılarak kurtuldu.

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İşte bu sırada her şeyin kendi suçu olduğunu Derya'ya anlatan Volkan, Selçuk'u Asya'yı korkutması için tuttuğunu ama niyetinin bu olmadığını söyledi.

4ALİNİN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

ALİ'NİN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Serap'ın Asya'ya Ali'nin arkadaşlarının eşyalarını aldığını söylemesinin üzerine Asya, oğluna bu durumu sordu. Sinirlenen Ali ise gerçeklerden kaçarak kendini odasına kilitledi.

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Ertesi sabah Ali'nin odasını arayan Asya, kayıp eşyaların olduğu kutuyu buldu. Bu arada eşyaları kaybolan çocukların velileri ise durumu araştırmaya başlarken; Asya elindeki kutuyu öğretmene teslim edip durumu anlattı.

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Bu arada Volkan, Derin ve Gönül Hanım da okuldaydı. Tam bu sırada Demir, annesi ve ablasının söylediklerini duydu. Demir, sınıfa girer girmez Ali'nin hırsızlık yaptığını söyledi.

7BABAMLA GİDECEĞİM

"BABAMLA GİDECEĞİM"

Yaptığından çok utanan Ali ise annesine çok kızdı ve babasıyla gitmek istediğini söyledi. Ali'yi götüren Volkan ise Asya'yı haklı bulduğunu sakinleştiklerinde üçünün konuşması gerektiğini dile getirdi.

8ALİNİN DAVRANIŞLARI GÜNDEM OLDU

ALİ'NİN DAVRANIŞLARI GÜNDEM OLDU

'Sadakatsiz'in final sahnesinde ise; Ali, Derin'le eve geldi ve Derin, Asya'ya eşya toplamaya geldiklerini ve Ali'nin kendileriyle yaşayacağını söyledi. İşte tüm bu yaşananlar ve Ali'nin tavırları sosyal medyaya damga vurdu. İşte o yorumlardan bazıları;

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Diziyi ilgiyle takip eden şarkıcı Aynur Aydın ise "Asya bir git DNA testi yaptır, bu çocuk senden çıkmış olamaz" diye tweet attı.

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"Bu çocuk gerçekten benim mi bakışı"

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"Kanser yükleniyor"

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"Allah'ım ne olur Ali hastanede karışmış olsun"

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"Derin ve Ali'yi kapıda gören Asya"

14SADAKATSİZDEN AYRILDI

'SADAKATSİZ'DEN AYRILDI!

Öte yandan dünkü bölümde bir ayrılık da yaşandı. 'Sadakatsiz'de Bahar'ın kocası Mert'e hayat veren Eren Vurdem, karakterin hikayesi bittiği için kadrodan ayrıldı.

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Instagram'dan yaptığı paylaşımla diziye veda eden Erdem, "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.

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