'Sadakatsiz' final sahnesi çok konuşuldu! Çatıdan düşen kim?

ASYA'YA VOLKAN ŞOKU Ancak Volkan ve Selçuk, Nil'i kenara çekmek isterken bir kişi aşağıya düştü. Asya ise düşen kişinin Volkan olduğunu sandı ve büyük şok yaşadı. Düşen kişinin kim olduğu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları;