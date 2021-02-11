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• 11 Şubat 2021 - 00:19 • Son Güncelleme:

Sadakatsiz'de Asya, Derin'e meydan okudu! '83 milyonun içi eridi'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekranlara geldi. Asya ile Derin’in savaş kılıçlarını çektiği son bölümde; Asya’nın Derin’i eve çağırıp ona gerçekleri gösterdiği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümde yaşananlar ve Asya’nın Derin’e meydan okuduğu sahneye yapılan yorumlar…

• 11 Şubat 2021 - 00:19 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 10 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 17’nci bölümüne Asya ve Derin’in sahnesi damga vurdu. 

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Son bölümde; Ali’nin annesine gitmesine söylemesiyle bir hayli kırılan Asya, her şeyi bırakıp gitmeye karar verdi. Ancak kararını sorgulamak için herkesten uzağa gittiği gece, onun Tekirdağ’da kalmasını isteyen Volkan eski evine geldi.

3VOLKAN PİŞMAN OLDU

VOLKAN PİŞMAN OLDU

Evde ağlayan Volkan’ın pişmanlığı dikkat çekerken; Derin’in Ali ile ilgili gerçek düşüncelerinin ortaya çıkması değerleri değiştirdi.

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Babasıyla kalmayı tercih eden Ali’nin aslında kendisini, sadece annesinin sevdiğini anladığı 'Sadakatsiz' 17. bölümde; Asya, Derin’e meydan okudu.

5ASYA, DERİNE MEYDAN OKUDU

ASYA, DERİN'E MEYDAN OKUDU

Derin’i eve çağıran ve Volkan’ın kendisine saplantılı olduğunu anlatmak için harekete geçen Asya, mutlu günlerinden bir video ile başladı.

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Asya bu anlarda Derin’e “Volkan beni senle aldatırken, seni de benle aldatıyordu” dedi. Ardından Volkan’ın o yokken yatak odasına girdiğini söyleyen Asya, parfümden ve ikisinde de olan sabahlıktan bahsetti.

7SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Derin’e gitmekten vazgeçtiğini ve oğlunu kendinden kimsenin alamayacağını söyleyen Asya, Ali için savaşacağını da sözlerine ekledi. Sadakatsiz yeni bölümüyle Twitter’da da tt oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

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Asya’nın her kanıtında bir bahane bulan Derin ise öfkesini ve üzüntüsünü göstermemek için şekilden şekle girerken bu anlar sosyal medyada bir hayli konuşuldu. İşte o yorumlardan bazıları;

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"Bölümün kazananı yine Asya oldu"

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"83 milyonun içi eridi"

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"Bundan sonra Asya'nın da Öğretmenler Günü kutlanacak. Derin'e az ders vermedi"

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"Bir saç telinden aldatıldığını anlayan Asya > 89 kanıta rağmen Volkan'a inanan Derin"

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"Bir kadın atasözü der ki, 'Değer vaktinde bilinmeli"

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"Gün intikam günüdür, helal olsun Asya"

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"Tarih tekerrür etti mi diyorduk Derin'ciğim"

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