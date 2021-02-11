• 11 Şubat 2021 - 00:19 • Son Güncelleme:
Sadakatsiz'de Asya, Derin'e meydan okudu! '83 milyonun içi eridi'
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekranlara geldi. Asya ile Derin’in savaş kılıçlarını çektiği son bölümde; Asya’nın Derin’i eve çağırıp ona gerçekleri gösterdiği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümde yaşananlar ve Asya’nın Derin’e meydan okuduğu sahneye yapılan yorumlar…
• 11 Şubat 2021 - 00:19 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 10 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 17’nci bölümüne Asya ve Derin’in sahnesi damga vurdu.
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