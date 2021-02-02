• 02 Şubat 2021 - 12:27 • Son Güncelleme:
Safiye Soyman: 13 yaşında görücü usulü evlendirildim!
13 yaşında evlendirilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, UçanKuş TV’de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı.
• 02 Şubat 2021 - 12:27 • Son Güncelleme:
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Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna yanıt verdi.
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