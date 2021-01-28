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• 28 Ocak 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Emrah'tan şaşırtan karar!

Şarkıcı Emrah, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, davet edildiği televizyon programlarına hologram teknolojisiyle katılacak.

• 28 Ocak 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
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Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.

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Hürriyet'in haberine göre; programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi.

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Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka’da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.

4DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ

Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile “Hung Up” şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, “American Idol” sahnesinde rock’n roll efsanesi Elvis Presley’in hologramıyla “If I Can Dream” şarkısını seslendirdi. 1996’da öldürülen rap’çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012’de Coachella Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.

5BEŞ DAKİKASI 370 BİN LİRA

BEŞ DAKİKASI 370 BİN LİRA

Üç boyutlu hologram, yüksek maliyetli bir teknoloji. Beş dakikalık bir görüntünün bedeli, yaklaşık 50 bin dolar (370 bin TL).

6BOŞANMA İDDİASI

BOŞANMA İDDİASI

Şarkıcı Emrah Erdoğan, 2014’ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan’dan boşanma kararı almıştı. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

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Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

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