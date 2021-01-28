• 28 Ocak 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
Şarkıcı Emrah'tan şaşırtan karar!
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Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.
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DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ
Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile “Hung Up” şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, “American Idol” sahnesinde rock’n roll efsanesi Elvis Presley’in hologramıyla “If I Can Dream” şarkısını seslendirdi. 1996’da öldürülen rap’çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012’de Coachella Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.
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