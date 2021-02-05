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• 05 Şubat 2021 - 14:47 • Son Güncelleme:

Seçil Gür: Serdar bana 'boncuğum' der!

Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı olay olmuştu. Seçil Gür'den magazin gündemine bomba gibi düşen 'antrikot' benzetmesi hakkında açıklama geldi.

• 05 Şubat 2021 - 14:47 • Son Güncelleme:
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Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç'ın, aralık ayında Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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24 saniyelik videoda; 50 yaşındaki popçu, otomobilde seyir halindeyken sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni seviyor musun?" sorusuna "Çok" karşılığını vermişti.

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Serdar Ortaç, Seçil Gür'ün "Ne kadar seviyorsun" sorusunu üzerine ise düşündükten sonra, "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü şarkıcının, Seçil Gür'e aşkını tarif ederken antilop yerine 'antrikot' dediği o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılmıştı.

5ADIM ANTRİKOT KALDI

"ADIM ANTRİKOT KALDI"

Sekiz aydır Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, Posta gazetesine yaptığı açıklamada, "Evlilik iki insanın aynı kağıda attığı imzaysa biz o imzayı birbirimizin kalbine atalı senemiz oldu" dedi.

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35 yaşındaki şarkıcı, Serdar 'antrikot' bazetmesi yapınca adım antrikot kaldı. Serdar bana 'boncuğum' der aslında, ben de 'çikolatam' derim" ifadelerini kullandı.

7EVLİLİK TEKLİFİ CEVABI

'EVLİLİK TEKLİFİ' CEVABI!

Hayranları tarafından canlı yayında Seçil Gür'e evlenme teklifi etmesi istenen Serdar Ortaç, "Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum" cevabını vermişti.

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2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2019'da tek celsede boşanan Ortaç, "Seçil'le ilişkimiz o kadar iyi gidiyor ki şu an. Zamanı gelince otomatik olarak ikimiz de aynı anda hissederiz diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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