Seçil Gür: Serdar bana 'boncuğum' der!

'EVLİLİK TEKLİFİ' CEVABI! Hayranları tarafından canlı yayında Seçil Gür'e evlenme teklifi etmesi istenen Serdar Ortaç, "Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum" cevabını vermişti.