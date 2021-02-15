Shawn Mendes sevgilisinin ayağını öptü

ŞARKILARINI ONA YAZMIŞ Kanadalı şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu belirtmişti. Mendes, bir televizyon kanalı için hazırladığı belgeselde de yazdığı bütün şarkıların sevgilisi için olduğunu söylemişti.