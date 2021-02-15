• 15 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
Shawn Mendes sevgilisinin ayağını öptü
Şarkıcı ve söz yazarı Shawn Mendes, uzun bir süredir meslektaşı Camila Cabello ile aşk yaşıyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftten 23 yaşındaki Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşım yaptı.
• 15 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, pandemi sürecini sevgilisi Camila Cabello ile birlikte geçiriyor. Cabello'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Mendes, Sevgililer Günü'nü de unutmadı.
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KÜVETTE AŞK POZU
Geçtiğimiz aylarda da Cabello, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulunmuştu. Genç şarkıcı, Mendes ile birlikte küvette çekildikleri selfie'ye "Son zamanlarda fotoğraf çekmede iyi olmasam da işte iyi bir tane... Mutlu Noeller! Uzun boylu, tatlı, komik oğlum için teşekkürler Noel Baba" notunu düşmüştü.
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