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• 15 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:

Shawn Mendes sevgilisinin ayağını öptü

Şarkıcı ve söz yazarı Shawn Mendes, uzun bir süredir meslektaşı Camila Cabello ile aşk yaşıyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftten 23 yaşındaki Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşım yaptı.

• 15 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, pandemi sürecini sevgilisi Camila Cabello ile birlikte geçiriyor. Cabello'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Mendes, Sevgililer Günü'nü de unutmadı.

2SEVGİLİSİNİN AYAĞINI ÖPTÜ

SEVGİLİSİNİN AYAĞINI ÖPTÜ

Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşıma imza attı. Şarkıcı'nın yayınladığı karede, Camila Cabello'nun ayağını öptüğü görüldü.

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Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören 23 yaşındaki Shawn Mendes, fotoğrafına "Ayağını öperim çünkü seni seviyorum" notunu düştü.

4KÜVETTE AŞK POZU

KÜVETTE AŞK POZU

Geçtiğimiz aylarda da Cabello, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulunmuştu. Genç şarkıcı, Mendes ile birlikte küvette çekildikleri selfie'ye "Son zamanlarda fotoğraf çekmede iyi olmasam da işte iyi bir tane... Mutlu Noeller! Uzun boylu, tatlı, komik oğlum için teşekkürler Noel Baba" notunu düşmüştü.

5REDDEDİLME KORKUSU YAŞADIM

"REDDEDİLME KORKUSU YAŞADIM"

Öte yandan haftalarda Access Hollywood'a konuşan Shawn Mendes, sevgilisiyle ilgili samimi bir itirafta da bulunarak onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıklamıştı.

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Mendes, "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor. Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım" demişti.

7ŞARKILARINI ONA YAZMIŞ

ŞARKILARINI ONA YAZMIŞ

Kanadalı şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu belirtmişti. Mendes, bir televizyon kanalı için hazırladığı belgeselde de yazdığı bütün şarkıların sevgilisi için olduğunu söylemişti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ BACKGRID UK/ INSTAGRAM

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