• 21 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:
Shayna Taylor leopar desenli bikinisiyle görüntülendi
Televizyon sunucusu Ryan Seacrest'in kız arkadaşı olarak ünlenen 28 yaşındaki model Taylor, geçen hafta Meksika'da tatildeydi. Bir grup arkadaşıyla birlikte Tulum kentine tatile giden Shayna Taylor'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü.
• 21 Ocak 2021 - 15:54 • Son Güncelleme:
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Ünlü radyo sunucusu Ryan Seacrest'ın sekiz yıllık ilişkileri içinde defalarca ayrılıp barıştığı sonunda da kesin olarak yollarını ayırdığı eski sevgilisi Shayna Taylor, Meksika tatiline çıktı.
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