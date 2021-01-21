Shayna Taylor leopar desenli bikinisiyle görüntülendi

Yaptığı radyo programlarıyla tanınan Ryan Seacrest ile Shayna Taylor, toplamda 8 yıllık bir ilişki yaşadı. Hiç evlenmeyen çift, bu süre içinde defalarca ayrılıp tekrar bir araya geldi. Son olarak da 2020'nin yaz aylarında bu kez kesin olarak ayrıldıklarını duyurdular.