Şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

Kiboş yine, 'Yuvamı kolay kolay bozmam, düşünme aşamasındayım. Ali istemezse hemen giderim. Sadece kızım Birgül için üzülüyorum o kadar' demişti. Çok geçmeden Lübnanlı Doha Elenouty, konuyla ilgili açıklama yapmış ve 'Ali Bey'le duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor' ifadelerini kullanmıştı.