• 01 Şubat 2021 - 02:06 • Son Güncelleme:
Survivor Emin elendi mi, diskalifiye mi oldu? Emin Günenç sakatlığı nedir, neden diskalifiye edildi?
Emin Günenç, Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alıyor. Oyun sırasında bacağından sakatlanan Survivor Emin diskalifiye mi oldu sorusu da yanıt arıyor. Survivor'da Emin elendi mi?
• 01 Şubat 2021 - 02:06 • Son Güncelleme:
1
Survivor 2021 yarışmasında doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı dikkat çekti. Üst üste sakatlıklar nedeniyle 2021 Survivor'da diskalifiyeler yarışmaların önüne geçti. Survivor Emin Günenç'in sakatlığı ise yarışmadan diskalifiye olduğu haberlerine neden oldu. İşte, detaylar...
2
SURVİVOR EMİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yarışmanın dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, ekranlara da uzak olmayan isim. Oyunculuk ile ilgilenen Survivor Emin, birçok kez Survivor'a katılmak için başvurularda bulunduğunu belirtmişti. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç'in dizindeki kırıklar nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği belirtildi. Doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı sonrası detayları açıklayarak Emin'in yarışmada olamayacağını dile getirdi.
3