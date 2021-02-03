Survivor kim elendi? Survivor'da bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu! İşte elenen isim...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ödül oyunlarında yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermeye devam ediyor. Bu hafta kaybedilen iki dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımından ilk eleme adayı tüm takım arkadaşlarının oyunu alan Duygu olurken ikinci dokunulmazlık sonrası ise eleme adayı Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı Poyraz'ın eleme adayı olarak çıkmasının ardından ben burada takım olarak alınmış bir karar görüyorum açıklamasında bulunmuştu