• 03 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
Survivor kim elendi? Survivor'da bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu! İşte elenen isim...
Survivor 2021'de dün akşam bir eleme daha yaşandı. Gönüllüler takımı geçtiğimiz hafta kaybedilen iki dokunulmazlığın ardından kendi takımlarından iki ismi eleme adayı olarak çıkarmıştı. Dün akşam gerçekleştirilen konseyde SMS birincisi olan isimler açıklanırken eleme adaylarından biri olan Poyraz SMS birincisi oldu ve adaylığı düştü. SMS ikincisi olan isim Dora olurken Poyraz, Ayşe'nin ismini Dora ise Reşat'ın ismini verdi. Peki Survivor'a kim veda etti?
• 03 Şubat 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ödül oyunlarında yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermeye devam ediyor. Bu hafta kaybedilen iki dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımından ilk eleme adayı tüm takım arkadaşlarının oyunu alan Duygu olurken ikinci dokunulmazlık sonrası ise eleme adayı Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı Poyraz'ın eleme adayı olarak çıkmasının ardından ben burada takım olarak alınmış bir karar görüyorum açıklamasında bulunmuştu
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Survivor 2021'de dün akşam gerçekleştirilen eleme konseyinde Acun Ilıcalı SMS birincisi olan isimleri açıkladı. SMS birincisi olan ilk isim Poyraz oldu ve böylelikle adaylığı düştü. SMS ikincisi olan isim ise Dora oldu. Poyraz, gideceğini düşünmüyorum Ayşe diyorum dedi. Dora ise bende gideceğini düşünmüyorum Kaptanımız Reşat diyorum dedikten sonra eleme potasında Ayşe, Reşat ve Duygu kaldı.
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DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?
Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.
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