• 06 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
Survivor oyuncusu anlattı! Üzücü detay
Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Steven Salam, son bölümde yaşam hikayesini anlattı ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Steven başından geçenleri anlatırken 'Bazen isyan edecek noktaya geldim ama şimdi bu günleri gördüm, buradayım' dedi.
• 06 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
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Survivor son bölüm yine nefes kesen anlara sahne oldu ancak bu kez yürek burkan bir detay da vardı. Gönüllüler takımından Steven'ın hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Steven hayat hikayesini şöyle anlattı:
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Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim. Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim. Onlardan habersiz uçak bileti alıp Kongo'ya gittim. Annemle babam ayrıldı ve Annem Angola'ya gitti.
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Ara tatilde direk Angola'ya gelirim dedim. Tam Türkiye'ye döneceğim gün annem vefat etti. Annem vefat etti ve Türkiye'ye dönmek istemedim. Ağabeyim şu an gelsen de annemiz uyanmayacak dedi. Çok zordu benim için. Türkiye'ye döndüm. Ara tatilde gidemedim. 2019'da çok önemli bir sınavım vardı. Kardeşim aradı, babam da vefat etti aynı hastalıktan.
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