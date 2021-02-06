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• 06 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:

Survivor oyuncusu anlattı! Üzücü detay

Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Steven Salam, son bölümde yaşam hikayesini anlattı ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Steven başından geçenleri anlatırken 'Bazen isyan edecek noktaya geldim ama şimdi bu günleri gördüm, buradayım' dedi.

• 06 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
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Survivor son bölüm yine nefes kesen anlara sahne oldu ancak bu kez yürek burkan bir detay da vardı. Gönüllüler takımından Steven'ın hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Steven hayat hikayesini şöyle anlattı:

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Benim memleket konusunda karışıklık var. Dedem Portekizli. Babam yüzde elli Angola yüzde elli Portekiz. Ben Angola'da doğdum. Annem Kongolu. Angola'da doğduktan sonra Kongo'ya taşındık. Taşınmamızın sebebi iç savaşlar vardı. Sömürge zamanlarında Portekizlileri göndermek için iç savaşlar çıktı.

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Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim. Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim. Onlardan habersiz uçak bileti alıp Kongo'ya gittim. Annemle babam ayrıldı ve Annem Angola'ya gitti.

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Babam Kongo'da tek başına kaldı. Kongo'ya gittim. Angola'ya gitmek için vize almam gerekiyordu. Bana 2 ay dediler. Annem çok hastaydı. Bizim genetik bir hastalığımız var. Akciğer yetmezliği gibi bir şey. Ben o zaman Türkiye'ye döneyim.

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Ara tatilde direk Angola'ya gelirim dedim. Tam Türkiye'ye döneceğim gün annem vefat etti. Annem vefat etti ve Türkiye'ye dönmek istemedim. Ağabeyim şu an gelsen de annemiz uyanmayacak dedi. Çok zordu benim için. Türkiye'ye döndüm. Ara tatilde gidemedim. 2019'da çok önemli bir sınavım vardı. Kardeşim aradı, babam da vefat etti aynı hastalıktan.

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Döndüm. Önce babamın mezarı ile konuşmaya gittim. Daha sonra Angola'ya gittim. Annemin mezarı ile de konuştum ikisine de dua ettim.

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Döndüm Türkiye'ye yine aynı haberi aldım. Ablam da vefat etti. Bazen isyan edecek noktaya gelmiştim. Artık böyle yeter diyecektim. Ama kendimi tuttum asla isyan etme dedim. Belki önünde çok güzel günler gelecek. Belki de o günler şu anda burada olmam 4 senedir peşinden koştuğum Survivor'dayım. Belki de isyan etmediğimin karşılığıdır.

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