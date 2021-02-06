Survivor oyuncusu anlattı! Üzücü detay

Döndüm Türkiye'ye yine aynı haberi aldım. Ablam da vefat etti. Bazen isyan edecek noktaya gelmiştim. Artık böyle yeter diyecektim. Ama kendimi tuttum asla isyan etme dedim. Belki önünde çok güzel günler gelecek. Belki de o günler şu anda burada olmam 4 senedir peşinden koştuğum Survivor'dayım. Belki de isyan etmediğimin karşılığıdır.