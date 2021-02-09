• 09 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
Survivor Reşat: Siz maşa mısınız?
Bir ayı geride bırakan 'Survivor 2021'de heyecan her geçen gün artarken, fenomen yarışma zaman zaman tartışmalara da sahne oluyor. Gönüllüler takımının iki başarılı ismi arasında 'cahil' kelimesinin ardından gerginlik alevlendi. İşte 'Survivor' gönüllüler arasında son durum...
• 09 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de gönüllüler ekibinin kaptanı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, takımın iddialı kadın yarışmacılarından Ayşe Yüksel ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.
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