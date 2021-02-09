Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Reşat: Siz maşa mısınız?
• 09 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:

Survivor Reşat: Siz maşa mısınız?

Bir ayı geride bırakan 'Survivor 2021'de heyecan her geçen gün artarken, fenomen yarışma zaman zaman tartışmalara da sahne oluyor. Gönüllüler takımının iki başarılı ismi arasında 'cahil' kelimesinin ardından gerginlik alevlendi. İşte 'Survivor' gönüllüler arasında son durum...

• 09 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de gönüllüler ekibinin kaptanı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, takımın iddialı kadın yarışmacılarından Ayşe Yüksel ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

2SESİM BAZEN YÜKSELİYOR

"SESİM BAZEN YÜKSELİYOR"

Takım arkadaşları Dora, Steven, Poyraz ve Yunus Emre ile dertleşen Survivor Reşat, daha sonra kendisine 'saygısız' ve 'cahil' diyen Ayşe hakkında açıklamalar bulundu.

3

"Bu zamana karşı bir kadına karşı saygısızlık yapmadım. Karadeniz insanı olduğum için sesim bazen yükseliyor. İki gün geçmiş, kaybettiğimiz oyun sonrası benimle konuşmaya çalışıyor."

4

"Ayşe gün geçtikçe, başka arkadaşlarıyla sıkı fıkı oldukça sanki bir cepheleşmenin içine girdi. Kendince bir cephe kuruyor. Benimle konuşmak istiyorsa, kişilerle sorunlarını kişiler çözsün. Diğer kişiler araya girmesin, benimle sorunun varsa sen konuş."

5AVUKAT MISINIZ

"AVUKAT MISINIZ?"

"Siz maşa mısınız, avukat mısınız? Bir haftadır neredesin sen? Bir haftadır benimle konuşmadın da bugün oyunun sonunda konuşmak istiyordun."

6

"Ben de Ayşe'ye 'oyun dışında seninle konuşmak istemiyorum' dedim. Oyun içinde sana sonuna kadar desteğimi veririm, veriyorum da zaten."

7BEN ADIMIMI ATTIM

"BEN ADIMIMI ATTIM"

Takımda suların durulmasını isteyen Uğurtan Dora, Ayşe'ye, "1-2 gün sonra 'Reşat abi' diye git. 'Bir gelir misin? Bir şey anlatmaya çalışıyorum sana' de" tavsiyesinde bulundu.

8

Ayşe ise Dora'ya "Ben bunu söyledim, ben adımı attım. Büyük olarak onun da geri adım atması gerekiyor. Bilmiyorum, o anki ruh halime bağlı" cevabını verdi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Hatayspor, Aaron Boupendza'yı resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Yaşlıların burun ameliyatı olması tehlikeli mi? Uzmanı açıkladı

Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!

Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet