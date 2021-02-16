Survivor Sergen anlatırken gözyaşlarına boğuldu! 'Bu dünyanın en kötü hissi'

"Annemle babam ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre babamla kaldım. Sonra her şeyimi annemle geçirdim. Burada bazen şey oluyor açım, kıyafetlerim temiz değil. Sefil haldeyim ama bu zor değil. Annemin beni yetiştirirken neler çektiğini düşünüyorum; adada annemi çok özlüyorum. Türkiye'deyken bu kadar özlemiyordum belki ama dediğim gibi ona sarılmak..."