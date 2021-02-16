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• 16 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:

Survivor Sergen anlatırken gözyaşlarına boğuldu! 'Bu dünyanın en kötü hissi'

Survivor 2021'de dün akşam takımlar, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ünlüler takımında yarışan Sergen'in ailesiyle ilgili anlattıkları izleyicileri oldukça etkiledi. Gözyaşlarını tutamayan Sergen, yaşadığı duygunun burada değişmesini umduğunu söyledi.

• 16 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken oyunlardaki hızıyla adından söz ettiren Sergen Bayar, ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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Annesini çok özlediğini dile getiren Sergen, kendisi çok küçükken dağılan ailesi ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

3GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sergen, "Survivor'a gelmeden önce zorlanacağımı tek düşündüğüm şey açlıktı. Buraya geldiğimde ise zorlandığım son şey açlık oldu" dedi ve ailesini anlattı.

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"Benim ailem küçükken dağıldı. Sürekli anne tarafı baba tarafı derken çok özlem çektim. Özlem çok güzel bir duygudur. Bu yüzden ben bu insanı duyguyu kaybetmiştim. Buraya geldiğimde de öyle olacağını düşündüm ama gerçekten öyle olmadı.

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"Annemle babam ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre babamla kaldım. Sonra her şeyimi annemle geçirdim. Burada bazen şey oluyor açım, kıyafetlerim temiz değil. Sefil haldeyim ama bu zor değil. Annemin beni yetiştirirken neler çektiğini düşünüyorum; adada annemi çok özlüyorum. Türkiye'deyken bu kadar özlemiyordum belki ama dediğim gibi ona sarılmak..."

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"Küçükken anne babanın ayrılmasının şöyle bir etkisi oluyor çocuğa... Özel bir gün olduğunda günün belli kısımlarında farklı aile üyeleriyle geçiriyorum. Bölünüyor insan. Bunu uğraşıyorum demek için söylemiyorum. Keşke bu doğumdan itibaren herkes hep bir arada olsa."

7BU DÜNYANIN EN KÖTÜ HİSSİ

"BU DÜNYANIN EN KÖTÜ HİSSİ"

Sergen, sözlerini "Çocukken verilemeyen aile sevgisi büyüdükçe özlem hissini yok ediyor. Bu da birine sarıldığınızda bir şey hissetmemenize neden oluyor. Bu dünyanın en kötü hissi olabilir. Umarım buraya gelme vesilesi ile bu değişir. Gönül ister ki hiçbir aile, yuva bozulmasın" şeklinde noktaladı.

8SURVİVOR SERGEN KİMDİR

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Nereli olduğu sorulduğunda Ayvalık olarak belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır.

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Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

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Survivor’a katılma sebebi hakkında konuşan Sergen Bayar, antrenman yaparken bile birinin onu izlediğini görünce bundan haz duyan bir kişi olduğunu belirtiyor ve bu sebeple hemen şov yapmaya başladığını ve oyunun içinde olmayı sevdiğini açıklıyor. Her zaman oyunun içinde olmak ve oyunun içinde olan en başarılı yarışmacı olmayı istediğini belirten Sergen Bayar, bunu milyonlarca kişi izlerken yapmak istediğini belirtiyor.

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