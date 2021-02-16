• 16 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
Survivor Sergen anlatırken gözyaşlarına boğuldu! 'Bu dünyanın en kötü hissi'
Survivor 2021'de dün akşam takımlar, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ünlüler takımında yarışan Sergen'in ailesiyle ilgili anlattıkları izleyicileri oldukça etkiledi. Gözyaşlarını tutamayan Sergen, yaşadığı duygunun burada değişmesini umduğunu söyledi.
• 16 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken oyunlardaki hızıyla adından söz ettiren Sergen Bayar, ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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"Annemle babam ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre babamla kaldım. Sonra her şeyimi annemle geçirdim. Burada bazen şey oluyor açım, kıyafetlerim temiz değil. Sefil haldeyim ama bu zor değil. Annemin beni yetiştirirken neler çektiğini düşünüyorum; adada annemi çok özlüyorum. Türkiye'deyken bu kadar özlemiyordum belki ama dediğim gibi ona sarılmak..."
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"BU DÜNYANIN EN KÖTÜ HİSSİ"
Sergen, sözlerini "Çocukken verilemeyen aile sevgisi büyüdükçe özlem hissini yok ediyor. Bu da birine sarıldığınızda bir şey hissetmemenize neden oluyor. Bu dünyanın en kötü hissi olabilir. Umarım buraya gelme vesilesi ile bu değişir. Gönül ister ki hiçbir aile, yuva bozulmasın" şeklinde noktaladı.
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SURVİVOR SERGEN KİMDİR?
Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. Nereli olduğu sorulduğunda Ayvalık olarak belirten başarılı yarışmacı 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır.
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