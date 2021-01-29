Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da korkutan anlar! Yunus Emre bayıldı
• 29 Ocak 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:

Survivor'da korkutan anlar! Yunus Emre bayıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2021' 28 Ocak Perşembe akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Korkutan anların yaşandığı son bölümde; gönüllüler takımını yarışmacısı Yunus Emre, gece kamptayken yere yığıldı. Hareketsiz yatan Yunus Emre'yi arkadaşları kendine getirmeye çalıştı.

• 29 Ocak 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

'Survivor'da açlıkla mücadele eden ve zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışmanın 28 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde de korku dolu anlar yaşandı.

2

Gönüllüler takımı kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre Karabacak birden bire yere yığıldı.

3AYAĞA KALKTIM SONRASINI HATIRLAMIYORUM

"AYAĞA KALKTIM SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşlarına yanına koştu. Bir süre yerde kalan Yunus Emre arkadaşlarının su getirmesiyle kendine geldi.

4

Yaşadığı anları anlatan Yunus Emre, "Uyandım ateşin söndüğünü gördüm. Üşümüştük ve odun atmak istedim. Üfledim ateşe doğru ve kötü oldum" dedi.

5

Karabacak, sözlerine, "Ayağa kalktım ondan sonrasını ise hatırlamıyorum. Anlamadım bile ne olduğunu. Yorgunluk ve açlıktan ilk defa başıma böyle bir şey geldi" diye devam etti.

6YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

"Yeni tanıdığın biriyle cinsel ilişki yaşar mısın?" sorusuna eski yengeden yanıt

Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza rekor bonservis! Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...

Son dakika | İrfan Can Kahveci'nin transfer olmak istediği kulübü açıkladı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası Erol Bulut'tan sürpriz kadro tercihi!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet