• 29 Ocak 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:
Survivor'da korkutan anlar! Yunus Emre bayıldı
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2021' 28 Ocak Perşembe akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Korkutan anların yaşandığı son bölümde; gönüllüler takımını yarışmacısı Yunus Emre, gece kamptayken yere yığıldı. Hareketsiz yatan Yunus Emre'yi arkadaşları kendine getirmeye çalıştı.
• 29 Ocak 2021 - 08:26 • Son Güncelleme:
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'Survivor'da açlıkla mücadele eden ve zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışmanın 28 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde de korku dolu anlar yaşandı.
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