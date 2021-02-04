• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan gönüllüler takımı itirafı
TV8'de yayınlanan Survivor 2021'e yedeklerden dahil olan ancak iki hafta sonra elenen gönüllüler takımından Duygu Serap Salman, 'Survivor Panorama'da yayınlanan açıklamasında "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor" itirafıyla herkesi şaşırttı.
• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Yarışmadaki sivri çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Duygu Serap Salman, önceki gün yarışmaya veda etti. Duygu'nun elendikten sonraki ilk açıklaması 'Survivor Panaroma' programında ekranlara geldi.
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"SURVIVOR'U HAK EDEN TEK İSİM DORA"
Survivor 2021'deki favori yarışmacını da açıklayan Duygu, "Survivor'ı hak eden tek kişi var, o da Dora. Ama insanlık olarak sevdiğim biri daha var o da Steven. Aslında çok güzel bir kalbi var. Hep doğruya yöneliyor. Tarafsız düşünüyor. Benim için karakter, performanstan daha önemli. Dora'nın çok düşünmeden hareket ettiğini düşündüğüm için onun adını söylüyorum" dedi.
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