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• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:

Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan gönüllüler takımı itirafı

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'e yedeklerden dahil olan ancak iki hafta sonra elenen gönüllüler takımından Duygu Serap Salman, 'Survivor Panorama'da yayınlanan açıklamasında "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor" itirafıyla herkesi şaşırttı.

• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Yarışmadaki sivri çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Duygu Serap Salman, önceki gün yarışmaya veda etti. Duygu'nun elendikten sonraki ilk açıklaması 'Survivor Panaroma' programında ekranlara geldi.

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Gönüllüler takımında yarışan Duygu, takımda birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından konuşulduğu durumların olduğunu ifade ederek, "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım" dedi.

3ORADA OLMAYI AZ HAK EDEN İNSANLAR VAR

"ORADA OLMAYI AZ HAK EDEN İNSANLAR VAR"

Duygu, sözlerine; "Kötü yorum yaptıkları kişilerle samimi oldular. Hazmedemediğim şey buydu. Yorgan gitti kavga da bitti, artık çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum.

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Hak eden hak etmeyen diye ayırmayacağım ama son parkurlarda gösterdim performansımı. Benden daha az hak eden kesinlikle var orada. Karakter olarak herkes bir şeyleri hak ediyor ama performans olarak daha iyi olduğumu düşündüğüm insanlar var" diye devam etti.

5SURVIVORU HAK EDEN TEK İSİM DORA

"SURVIVOR'U HAK EDEN TEK İSİM DORA"

Survivor 2021'deki favori yarışmacını da açıklayan Duygu, "Survivor'ı hak eden tek kişi var, o da Dora. Ama insanlık olarak sevdiğim biri daha var o da Steven. Aslında çok güzel bir kalbi var. Hep doğruya yöneliyor. Tarafsız düşünüyor. Benim için karakter, performanstan daha önemli. Dora'nın çok düşünmeden hareket ettiğini düşündüğüm için onun adını söylüyorum" dedi.

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Duygu, sözlerini "Survivor'dan sonra kiminle görüşürüm? Net bir şey söyleyemem. Birkaç isim var, çok da aramıyorum. Çok daha güzel arkadaşlıklarım dostluklarım var. Ailem nişanlım var, arkadaş aramaya gelmedim buraya. Karşı takımda enerjimin uyduğu daha çok insan var" şeklinde noktaladı.

7DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Personel trainer olarak çalışan Salman, Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilendi.

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Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan. Bunun yanı sıra dansa ayrı bir ilgisi olan Salman'ın sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi var.

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