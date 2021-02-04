Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan gönüllüler takımı itirafı

"SURVIVOR'U HAK EDEN TEK İSİM DORA" Survivor 2021'deki favori yarışmacını da açıklayan Duygu, "Survivor'ı hak eden tek kişi var, o da Dora. Ama insanlık olarak sevdiğim biri daha var o da Steven. Aslında çok güzel bir kalbi var. Hep doğruya yöneliyor. Tarafsız düşünüyor. Benim için karakter, performanstan daha önemli. Dora'nın çok düşünmeden hareket ettiğini düşündüğüm için onun adını söylüyorum" dedi.