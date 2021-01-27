Tuğba Altıntop photoshop'u abarttı

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli olan Altıntop, "Uzun süre yurt dışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' iç güdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için" açıklamasını yapmıştı.