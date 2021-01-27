• 27 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
Tuğba Altıntop photoshop'u abarttı
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. 23 yaşındaki kızı Su El Roman'dan bile küçük görünen Altıntop için 'Photoshop'u abarttın' şeklinde yorumları yapıldı.
• 27 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Altıntop, yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçirmişti.
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Öte yandan Tuğba Altıntop, Instagram'da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkmıştı. Altıntop bu hamlesinin ardından; "Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez" mesajını paylaştı.
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