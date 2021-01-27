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• 27 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Tuğba Altıntop photoshop'u abarttı

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. 23 yaşındaki kızı Su El Roman'dan bile küçük görünen Altıntop için 'Photoshop'u abarttın' şeklinde yorumları yapıldı.

• 27 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Altıntop, yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

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Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

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Estetiğin yanında fotoğraflarıyla oynadığını iddia eden takipçileri Altıntop için 'photoshop'u abartmışsın' şeklinde yorumlar yaptı. 44 yaşındaki Altıntop son haliyle 23 yaşındaki kızı Su El Roman'dan bile küçük görünüyor.

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Öte yandan Tuğba Altıntop, Instagram'da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkmıştı. Altıntop bu hamlesinin ardından; "Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez" mesajını paylaştı.

5300 TL İLE EVE DÖNDÜM

"300 TL İLE EVE DÖNDÜM"

Tuğba Altıntop, "Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım" şeklinde konuşmuştu.

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1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli olan Altıntop, "Uzun süre yurt dışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' iç güdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için" açıklamasını yapmıştı.

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