MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Uğur Güven sevgilisiyle görüntülenince sinirlendi
Ece Sükan'dan ayrılan iş insanı Uğur Güven ile Brezilyalı model sevgilisi Carla Araujo, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Uğur Güven fotoğraflarının çekilmesine sinirlenirken, sevgilisinin rahat tavırları dikkat çekti.
MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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BİR DARGIN BİR BARIŞIK
Ocak 2019'da aşk yaşamaya başlayan Uğur Güven ve stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl ilk karantina dönemini aynı evde geçiren ikili, kontrollü sosyal hayata geçilince, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.
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