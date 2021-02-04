Uğur Güven sevgilisiyle görüntülenince sinirlendi

"MEDENİYET BU İŞTE" Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen tepkilere cevap vermişti. Türk toplumunun böyle şeylere alışık olmadığı yorumuna Sükan, "Güzel bir şey. Medeniyet bu işte. Sonuçta bir kişiyi insan olarak sevdiğinizde, onun kötülüğünü hiçbir zaman istemezsiniz” demişti.