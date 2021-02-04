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MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Uğur Güven sevgilisiyle görüntülenince sinirlendi

Ece Sükan'dan ayrılan iş insanı Uğur Güven ile Brezilyalı model sevgilisi Carla Araujo, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Uğur Güven fotoğraflarının çekilmesine sinirlenirken, sevgilisinin rahat tavırları dikkat çekti.

MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Uğur Güven ve sevgilisi, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Tıkanan trafikte ilerleyemeyen iş insanı, fotoğraflarının çekilmesine bir hayli sinirlendi.

3NEDEN ÇEKİYORSUNUZ

"NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

Güven, “Neden çekiyorsunuz şimdi? çekmeyin” diye serzenişte bulundu. Brezilyalı model Carla Araujo ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

4ECZANE ARADILAR

ECZANE ARADILAR!

Güven ile sevgilisi, geçtiğimiz günlerde de Etiler'de nöbetçi eczane ararken görüntülenmişti. Cadde üzerinde bulunan eczaneden ilan alan iş insanı, gazetecilerin soruların yanıtsız bırakarak oradan uzaklaşmıştı.

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Birçok defilede podyuma çıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Carla Araujo'nun, bir süredir Türkiye’de yaşadığı belirtildi.

6BİR DARGIN BİR BARIŞIK

BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Ocak 2019'da aşk yaşamaya başlayan Uğur Güven ve stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl ilk karantina dönemini aynı evde geçiren ikili, kontrollü sosyal hayata geçilince, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

7MEDENİYET BU İŞTE

"MEDENİYET BU İŞTE"

Ece Sükan, ayrıldığı sevgilisi Uğur Güven’in aracını kullandığı için gelen tepkilere cevap vermişti. Türk toplumunun böyle şeylere alışık olmadığı yorumuna Sükan, "Güzel bir şey. Medeniyet bu işte. Sonuçta bir kişiyi insan olarak sevdiğinizde, onun kötülüğünü hiçbir zaman istemezsiniz” demişti.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLLİYET

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