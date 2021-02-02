• 02 Şubat 2021 - 19:20 • Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.
• 02 Şubat 2021 - 19:20 • Son Güncelleme:
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Yaşamının son 40 yılını Bodrum'da geçiren ve bir süre önce koronavirüsü yenen sinema ve dizi projelerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapan Atilla Pekdemir, akciğer kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede geçen 31 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
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Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Pekdemir ile yakın dostluğu olduğunu söyledi. Papuççuoplu, "Işıklar içinde uyusun. Bütün iyi duaları hak etmiş bulunuyor. Çok sevilen bir sanatçıydı, çok doğaldı. İçten gelen bir oyunculuğu vardı. Tiyatroya kattığı değerlerle asla unutulmayacak bir arkadaşımızdı. Büyük kayıp" dedi.
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Bodrum'da ilk tanıdığı kişilerden birinin Atilla Pekdemir olduğunu belirten Cenk Sezgin, "Her şeyden önce sanatçı ruhuyla, ince kişiliğiyle ve kulaklarımızda çınlayan kahkahalarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde yaşayacak. Sanatın her dalında emek vermiş kahkaha ve neşesi ile çevresine saçtığı pozitif enerji ile çok önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz.
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