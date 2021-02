Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da ilk tanıdığı kişilerden birinin Atilla Pekdemir olduğunu belirten Cenk Sezgin, "Her şeyden önce sanatçı ruhuyla, ince kişiliğiyle ve kulaklarımızda çınlayan kahkahalarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde yaşayacak. Sanatın her dalında emek vermiş kahkaha ve neşesi ile çevresine saçtığı pozitif enerji ile çok önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz.