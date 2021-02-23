• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:
Ünlü Youtuberler Survivor'a çıktı! Reşat'a...
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor yeni sezon başladığı andan itibaren bir ilk yaşandı. Öte yandan ünlü Youtuberlar Survivor'da ortaya çıktı. Survivor'a bu hafta veda eden isim de belli oldu.
• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:
1
İletişim oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler karşı karşıya geldi. Hem duygu dolu anların hem de heyecanın yaşandığı iletişim oyununda Survivor başladığından beri ilk kez Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler büyük sevinç yaşarken Ünlüler adalarına üzgün döndü.
5
7