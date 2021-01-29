MESUT YILMAZ
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası başrolünde yer aldığı diziden ayrılan eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
MESUT YILMAZ
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın bir dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' adlı projesinde yer alacak.
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Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
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