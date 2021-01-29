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MESUT YILMAZ
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası başrolünde yer aldığı diziden ayrılan eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MESUT YILMAZ
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın bir dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' adlı projesinde yer alacak.

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Ünlü oyuncu, önceki gün Cem Yılmaz’ın Levent’teki ofisinde komedyenle bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası ikili, ofisten birlikte ayrıldı.

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'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül’ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.

4YOK BE ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM

"YOK BE ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Meslektaşı Melis İşitin'le evliliğini 2019 yılında sonlandıran Kaygılaroğlu’nun, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Muhabirlerin konu hakkındaki soruları karşısında 33 yaşındaki oyuncu, “Yok be abi gözünü seveyim” diyerek haberleri yalanladı.

6İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM

"İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM"

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

8GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

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Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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