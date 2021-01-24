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• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:

Victoria Silvstedt güneş banyosu yaptı

Dünyaca ünlü model Victoria Silvstedt, Miami'de objektiflere yansıdı. Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Silvstedt, muhabirlere poz verdi.

• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
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İsveçli model ve oyuncu Victoria Silvstedt, önceki gün Miami'deki bir plajda görüntülendi.

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Yeşil bir bikini giymeyi tercih eden 46 yaşındaki Silvstedt, bir arkadaşının sahildeki doğum gününü kutlamasına katıldı.

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Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yaparak adından söz ettiren Victoria Silvstedt, sıcaktan bunalınca çareyi kot şortunu çıkarmakta buldu.

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Ardından bol bol güneşlenen ünlü model, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Victoria Silvstedt, gazetecilere poz verdi.

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50 yaşına merdiven dayamasına rağmen, Silvstedt'in fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

6VICTORIA SILVSTEDTKİMDİR

VICTORIA SILVSTEDTKİMDİR?

Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.

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Silvstedt, birkaç yıl sonra ise annesinin fotoğraflarını göndermesinin ardından güzellik yarışmasına katıldı ve sonrasında Sun City'de, Güney Afrika 1993 Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etmek üzere seçildi. Ardından Paris'te bir modellik ajansı ile sözleşme imzalayan manken, birçok ünlü marka ile çalışmaya başladı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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