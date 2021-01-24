Victoria Silvstedt güneş banyosu yaptı

Silvstedt, birkaç yıl sonra ise annesinin fotoğraflarını göndermesinin ardından güzellik yarışmasına katıldı ve sonrasında Sun City'de, Güney Afrika 1993 Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etmek üzere seçildi. Ardından Paris'te bir modellik ajansı ile sözleşme imzalayan manken, birçok ünlü marka ile çalışmaya başladı.