• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
Victoria Silvstedt güneş banyosu yaptı
Dünyaca ünlü model Victoria Silvstedt, Miami'de objektiflere yansıdı. Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Silvstedt, muhabirlere poz verdi.
• 24 Ocak 2021 - 18:10 • Son Güncelleme:
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VICTORIA SILVSTEDTKİMDİR?
Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.
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