• 23 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
Winnie Harlow masaj yapılırken poz verdi
'Bedensel olumlama' akımının öncülerinden olan Kanadalı model Winnie Harlow, Meksika'da görüntülendi. Harlow, bir yandan masajla rahatlarken bir yandan da objektiflere poz verdi.
• 23 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Son dönemin en gözde modellerinden Winnie Harlow, hafta sonunu Meksika'da geçirdi. Tanıtım yüzü olduğu bir firmanın kataloğunda görev alan 26 yaşındaki Harlow, Tulum kentindeki çekimlerde objektiflere takıldı.
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MASAJ YAPILIRKEN POZ VERDİ
Plaj kıyafetleri tanıtan Winnie Harlow; bir ara da kendisine masaj yapılırken poz verdi. O anlarda ünlü model, bir yandan işini yaparken bir yandan da çalışmanın yorgunluğunu üzerinden attı.
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