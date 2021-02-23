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• 23 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:

Winnie Harlow masaj yapılırken poz verdi

'Bedensel olumlama' akımının öncülerinden olan Kanadalı model Winnie Harlow, Meksika'da görüntülendi. Harlow, bir yandan masajla rahatlarken bir yandan da objektiflere poz verdi.

• 23 Şubat 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Son dönemin en gözde modellerinden Winnie Harlow, hafta sonunu Meksika'da geçirdi. Tanıtım yüzü olduğu bir firmanın kataloğunda görev alan 26 yaşındaki Harlow, Tulum kentindeki çekimlerde objektiflere takıldı.

2MASAJ YAPILIRKEN POZ VERDİ

MASAJ YAPILIRKEN POZ VERDİ

Plaj kıyafetleri tanıtan Winnie Harlow; bir ara da kendisine masaj yapılırken poz verdi. O anlarda ünlü model, bir yandan işini yaparken bir yandan da çalışmanın yorgunluğunu üzerinden attı.

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Bir süredir basketbolcu Kylie Kuzma ile birlikte olan Harlow, çekimin tamamlanmasından sonra giyinip kaldığı otelin yolunu tuttu.

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Geçtiğimiz günlerde de Malibu'da görüntülenen Winnie Harlow ile sevgilisi Kyle Kuzma, bir restoranda baş başa yemek yemişti. Maske nedeniyle yüzleri tam olarak görülmese de çift, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

5OKULDA ALAY EDİLDİ

OKULDA ALAY EDİLDİ

1994’te Kanada'da doğan model aslen Jameikalı. Harlow dört yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan Vitiligo hastası. Okulda kendisiyle alay edilmesine sebep olan bu hastalık eğitim hayatını yarıda bırakmasına sebep olmuş.

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Röportajlarında, okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

7KADERİ DEĞİŞTİ

KADERİ DEĞİŞTİ

Doğallığı savunan bir YouTube kanalının Winnie Harlow’un fotoğraflarına rastlamasıyla kariyeri başladı. Tenindeki beyaz lekelerin onu farklı kılması America’s Next Top Model yarışmasına katılmasına sebep oldu. Winnie, bu yarışmayla kaderini bir anda değiştirdi.

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Harlow, 2015’te Londra Moda Haftası podyumunda boy göstermiş ve birçok önemli derginin kapağında yer almıştı. Ardından BBC’nin 100 Kadın'ından biri seçilmişti.

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2019’da Victoria Secret’ın meleği olmaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza atan Harlow için markalar adeta sıraya girmiş durumda.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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