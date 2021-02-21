• 21 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımları olay oldu
Aylar önce "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.
• 21 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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İş insanı Ali Uğur Akbaş ile 11 yıldır evli olan ve bu evliliğinden iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, son paylaşımlarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.
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Dün Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen, gönderisine "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik sebep? Tabii ki içimde Kalmasın 4 yıldır gelmeyen evlilik yıldönümü hediyesi. Yani bir dal çiçek dahi gelmedi yine yolda bu konu ve artık net küstüm hatta şimdiki otelde bile ayrı odalar eh dayanamam bu kadarına pes. Sizlerle her şeyi paylaşan ben şunun kulağını sağlam çekin derim" notunu düştü.
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Bir sonraki paylaşımda eşinin yüzünü uygulama ile geçnleştiren şarkıcı, "Al bu da benim saan hediyem olsun" diyerek göndermede bulundu.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Yeşilmen, geçtiğimiz mayıs ayında da sosyal medya hesabında ağlayarak bir video yayınlamış, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti.
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