Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımları olay oldu
• 21 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımları olay oldu

Aylar önce "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş ile ilgili yeni bir paylaşım geldi.

• 21 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İş insanı Ali Uğur Akbaş ile 11 yıldır evli olan ve bu evliliğinden iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen, son paylaşımlarıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

2HEDİYE KRİZİ

HEDİYE KRİZİ

Ailesi ve arkadaşlarıyla hafta sonu Maşukiye'ye giden Yeliz Yeşilmen, eşiyle yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla gündem oldu.

3

Dün Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Yeliz Yeşilmen, gönderisine "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik sebep? Tabii ki içimde Kalmasın 4 yıldır gelmeyen evlilik yıldönümü hediyesi. Yani bir dal çiçek dahi gelmedi yine yolda bu konu ve artık net küstüm hatta şimdiki otelde bile ayrı odalar eh dayanamam bu kadarına pes. Sizlerle her şeyi paylaşan ben şunun kulağını sağlam çekin derim" notunu düştü.

4DÜŞÜNCESİZ VE İNANILMAZ CİMRİ

"DÜŞÜNCESİZ VE İNANILMAZ CİMRİ"

Ardından benzer pozlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden de yayınlayan Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri oh rahatladım be" yazdı.

5

Bir sonraki paylaşımda eşinin yüzünü uygulama ile geçnleştiren şarkıcı, "Al bu da benim saan hediyem olsun" diyerek göndermede bulundu.

6

Sabah saatlerinde de kahvaltı sofrasını takipçileri için yayınlayan Yeşilmen, eşini olduğu tarafı çekmedi ve "Küsüm, o tarafa bakmıyorum" notunu düştü.

7GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Yeşilmen, geçtiğimiz mayıs ayında da sosyal medya hesabında ağlayarak bir video yayınlamış, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti.

8

Bu paylaşımdan günler sonra sözlerine açıklık getiren şarkıcı, "Çok yeni olan şeyler değil. 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım, bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası. Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur" demişti.

9

Yeşilmen, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini ancak yaşananlardan sonra sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabileceğini dile getirmişti.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Sağlıklı böbrekler için böbrek dostu 10 besin

    Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nden kareler...

    Son dakika haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: "Fatih Terim ona çok kızmış"

    Herkesi şoke etti! Ünlü futbolcu ile parası için...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet