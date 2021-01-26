• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Yeşim Büber: Teknede yaşamak bazen zor
Oyuncu Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti. Aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanması ünlü isme zor anlar yaşattı.
• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı. 11 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede yaşayan Büber, tadilata girişti.
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"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."
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