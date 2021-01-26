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• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Yeşim Büber: Teknede yaşamak bazen zor

Oyuncu Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti. Aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanması ünlü isme zor anlar yaşattı.

• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı. 11 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede yaşayan Büber, tadilata girişti.

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Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşim Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etti.

3TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"

Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle dedi:

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"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."

5FETHİYE’YE DEMİRLEDİK

"FETHİYE’YE DEMİRLEDİK"

11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye’de: “Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye’de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.”

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Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul’a yerleşmem gerekirse zor.”

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Güzel oyuncu, daha önce 'Aynalı Tahir', 'Kırık Ayna', 'Bıçak Sırtı', 'Serseri Aşıklar' gibi dizilerin yanı sıra 'Barda', 'Kaybolan Yıllar' ve Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı 'İnşaat' gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

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